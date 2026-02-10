Detenido un francés de 79 años por abusar sexualmente de casi cien menores entre 1967 y 2022: guardó fotos y redactó un diario

Las claves nuevo Generado con IA Un francés de 79 años, Jacques Leveugle, ha sido encarcelado por al menos 89 violaciones a menores cometidas entre 1967 y 2022 en nueve países. El acusado guardaba fotos y un diario detallando sus crímenes, descubierto por su sobrino en una memoria USB que entregó a las autoridades. Las víctimas, de entre 13 y 17 años, fueron agredidas en países como Francia, Marruecos, Colombia y Filipinas, aprovechando su trabajo como supervisor de campamentos y profesor. Leveugle también confesó haber asfixiado a su madre y a su tía, lo que ha abierto una investigación separada por estos asesinatos.

Un hombre de 79 años ha sido procesado y encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores entre 1967 y 2022 en nueve países, entre ellos Colombia y Marruecos. Las autoridades francesas lanzaron este martes un llamamiento para que sus posibles víctimas aún sin identificar sumen más denuncias.

La información la hizo pública el fiscal de Grenoble (sureste), Étienne Manteaux, en una rueda de prensa, donde también reveló que el acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía, según recoge la prensa francesa.

El caso ha salido a la luz de forma casual al sobrino del agresor: durante una visita a casa de su tío, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos por escrito, en forma de diario y con fotos. Al descubrir lo que había en el pen drive lo reportó a las autoridades.

Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (cuatro decenas de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.

"Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura...", indicó el fiscal, que lo describe como un "personaje complejo", según informa el canal televisivo BFM.

Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.

El hombre, tras ser detenido, confesó haber asfixiado con una almohada a su madre, que padecía una enfermedad terminal, y luego a su tía, de 92 años, utilizando el mismo procedimiento. Por estos hechos se ha abierto una investigación separada del caso de abusos sexuales a menores.