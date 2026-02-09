Keir Starmer, cada vez más cercado por el 'caso Epstein': segunda dimisión de un alto cargo de su gabinete

Las claves nuevo Generado con IA Tim Allan, director de Comunicación de Keir Starmer, dimite en medio del escándalo del 'caso Epstein', siendo la segunda renuncia en el gabinete laborista. La salida de Allan sigue a la dimisión de Morgan McSweeney, jefe de gabinete, tras recomendar a Peter Mandelson como embajador en EE.UU., destituido por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Sectores críticos del laborismo celebran la renuncia de Allan por la falta de avances en la popularidad de Starmer; la oposición considera que el primer ministro debe asumir la responsabilidad. Keir Starmer enfrenta presiones internas y externas, pero cuenta con el respaldo de miembros de su gabinete y se reunirá con su grupo parlamentario para consolidar apoyos.

Tim Allan, director de Comunicación del primer ministro británico Keir Starmer, anunció este lunes que deja el cargo. Es la segunda dimisión en el entorno del líder laborista tras la salida de Morgan McSweeney, jefe de gabinete y principal asesor del premier en medio del escándalo del 'caso Epstein'.

McSweeney presentó su renuncia tras admitir que había recomendado el nombramiento en febrero de 2025 de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, que fue destituido al revelarse el alcance de sus vínculos con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Allan, que solo llevaba unos meses en el puesto, dijo en un breve comunicado que sale del gabinete "para permitir que se construya un nuevo equipo en Downing Street" y en el que desea "muchos éxitos" al primer ministro y a su equipo.

Los sectores laboristas más críticos con el gabinete han celebrado la salida de Allan: "En cinco meses no ha conseguido ningún avance decisivo en la popularidad de Starmer".

La oposición ha señalado que es el jefe del Gobierno quien debería asumir la última responsabilidad por la designación. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, declaró este lunes que la posición de Starmer es "insostenible", mientras que el ministro principal del Gobierno escocés, John Swinney, dijo que demuestra "su debilidad" como líder.

En apoyo del primer ministro, la secretaria de Estado de Igualdad, Jacqui Smith, aseguró que "está decidido" a seguir adelante con su mandato, tras llegar al poder con una mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2024.

Starmer se reunirá esta tarde con su grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes (baja) para tratar de asegurar su apoyo en un momento crítico para su liderazgo.