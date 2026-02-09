Secuestran en Francia a una jueza y a su madre y exigen 1,6 millones en criptomonedas para liberarlas: hay 6 detenidos

Las claves nuevo Generado con IA Seis personas, entre ellas un menor, fueron detenidas en Francia por el secuestro de una jueza y su madre para exigir un rescate de 1,6 millones de euros en criptomonedas. Las víctimas fueron secuestradas en su domicilio de Saint-Martin-le-Vinoux y amenazadas con mutilaciones si no se pagaba el rescate. Ambas mujeres fueron halladas vivas y atadas en un garaje de Bourg-lès-Valence, tras ser escuchadas por un vecino. El motivo del secuestro estaría relacionado con la actividad profesional en criptomonedas de la pareja de la magistrada, aunque no disponía de los fondos exigidos.

Cinco hombres y una mujer han sido detenidos este fin de semana en el departamento de Isère (sureste de Francia) por el secuestro de una magistrada y su madre para pedir un rescate en criptomonedas que, según fuentes policiales, superaría los 1,6 millones de euros.

Los secuestradores amenazaban con mutilar a las víctimas si no recibían dicha cantidad.

El secuestro tuvo lugar la noche del martes al miércoles de la semana pasada, alrededor de las tres de la madrugada, en el domicilio de la jueza, de 35 años, situado en Saint-Martin-le-Vinoux, en el sureste de Francia.

Tanto ella como su madre, de 67 años, fueron metidas en el maletero de un coche. En la vivienda se encontraron restos de sangre.

Las dos mujeres fueron encontradas vivas el viernes por la mañana en Bourg-lès-Valence, a unos 100 kilómetros del lugar del secuestro. Fueron halladas atadas en un garaje cuando un vecino abrió la puerta tras oír ruidos. Ambas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital.



Seis detenidos

Según ha informado el diario Le Parisien y otros medios franceses, tres de los supuestos secuestradores fueron arrestados el sábado por la noche y los restantes este domingo.



Los seis, uno de ellos menor de edad, según los primeros indicios, forman parte de un comando de jóvenes inexpertos pero que usa métodos de la delincuencia organizada.

La magistrada es la pareja de un ejecutivo de una empresa de Lyon especializada en criptomonedas. De hecho, los secuestradores exigían un importante rescate en bitcoins que podría alcanzar los 1,6 millones de euros.



Dos de las tres personas detenidas el sábado intentaban subir a un autobús con destino a España, según las fuentes cercanas a la investigación citadas por Le Parisien.



Los dos sospechosos detenidos el domingo por la mañana se encontraban en los suburbios al oeste de Lyon.

Un rescate en criptomonedas

Según el fiscal de Lyon, Thierry Dran, el móvil del secuestro fue la actividad profesional relacionada con las criptomonedas de la pareja de la magistrada, que alertó a la policía tras recibir un mensaje y una foto de su pareja enviada por los secuestradores, quienes amenazaban con mutilar a las víctimas.



Pero el hombre les respondió que no tenía en su haber criptomonedas porque había invertido esos activos en bienes raíces, según medios franceses.