Suecia rebajará la edad penal a los 13 años ante el aumento de asesinatos y violaciones cometidos por menores

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno sueco propone reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para delitos graves como asesinato o violación. La medida responde al aumento de crímenes cometidos por menores y al uso de estos por bandas criminales en ajustes de cuentas. La nueva ley entraría en vigor el 3 de julio y se aplicaría durante cinco años, tras los cuales se revisará su efectividad. Los menores de 13 o 14 años recibirán penas mucho menores que los adultos, pero los tribunales podrán optar por medidas alternativas al encarcelamiento.

El Gobierno sueco ha anunciado esta semana que propondrá un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años en caso de delitos graves penados con por lo menos cuatro años de prisión, como son el asesinato o la violación.



La medida ha sido anunciada en una rueda de prensa en Estocolmo por el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer.



"Estamos en una situación de urgencia y las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad", declaró el ministro que señaló que el año pasado 52 menores de menos de 15 años estuvieron implicados en investigaciones judiciales por asesinato o intento de asesinato.

La reducción de la edad de responsabilidad penal se produce en el contexto de las guerras de bandas criminales en el país nórdico, que en sus ajustes de cuentas recurren a menudo a menores de edad.

Está previsto que la nueva edad de responsabilidad penal entre en efecto el próximo 3 de julio y se mantenga por un periodo de cinco años, tras el cual se revisará la legislación.



"El objetivo es que en cinco años hayamos dado unos pasos tan grandes en prevención del crimen que tengamos la opción real de elegir entre volver al límite de 15 años o hacer permanente el límite de 13 años", declaró Strömmer.



Según la propuesta, los menores de 13 o 14 años que sean hallados culpables recibirán una pena muy reducida con respecto a la de un adulto.

Así, un adolescente de 13 años será castigado con una décima parte de la pena de un adulto y uno de 14 años con una quinta parte, lo que, por ejemplo en el caso de un asesinato, equivaldría a sentencias de uno a dos y de tres a cuatro años, respectivamente.



Sin embargo, los tribunales seguirían teniendo la posibilidad de optar por medidas alternativas al encarcelamiento.



A día de hoy los menores de 15 años que cometen un delito grave son entregados a la custodia de los servicios sociales que, dependiendo del caso, pueden alojarlos con una familia de acogida, en un centro para menores tutelados o devolverlos a su propia familia.



