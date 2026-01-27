Trump condiciona la firma del acuerdo de seguridad con Ucrania a que Zelenski le entregue el Donbás a Putin

Un soldado ucraniano en el frente de Pokrovsk, uno de los puntos más calientes de la guerra. Reuters

Las presiones de Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania vuelven a poner a Volodímir Zelenski entre la espada y la pared. Una de las condiciones que la Administración Trump ha puesto para firmar el acuerdo de garantías de seguridad es que Kiev se comprometa a ratificar una paz que le exige ceder a Rusia el Donbás, la región del este del país de la que todavía controla aproximadamente un 20%.

Así lo recoge este martes el Financial Times citando a ocho fuentes conocedoras de las negociaciones. Washington condiciona el apoyo para reforzar la seguridad de Ucrania para evitar una nueva agresión rusa y el envío de más armamento y defensas antiaéreas a que Kiev retire a sus tropas de la parte del Donbás todavía bajo su poder.

El pasado domingo, Zelenski aseguró que el documento sobre las garantías de seguridad estaba "100% listo" y que esperaba a que Trump indicase fecha y lugar para ratificarlo. No obstante, el presidente ucraniano ha reiterado en numerosas ocasiones que cualquier acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial de su país, aunque en las últimas semanas se ha abierto a la posibilidad de crear una "zona económica libre" en el Donbás.

Según el relato de un alto funcionario ucraniano recogido por el FT, en Kiev impera estos días la incertidumbre sobre la actitud de EEUU, que "se detiene cada vez que se pueden firmar las garantías de seguridad". Kiev quiere ratificar este acuerdo antes de ceder cualquier territorio. Pero la Administración estadounidense lo ve al revés: el Donbás debe pasar a manos de Vladímir Putin como condición imprescindible para que acabe la guerra.

Las conversaciones trilaterales del pasado fin de semana en Abu Dabi constataron que la cuestión territorial sigue siendo el gran punto de fricción para lograr el cese de las hostilidades. El deseo del autócrata ruso implica que las fuerzas ucranianas abandonen sus posiciones en la región de Donetsk, mientras que el mandatario ucraniano no retirará sus tropas a menos que reciba garantías de seguridad sólidas.

