Rusia ataca con un enjambre de drones Shahed un tren con casi 300 pasajeros a bordo en la región ucraniana de Járkov

Imagen del tren de pasajeros atacado por drones de Rusia en la región ucraniana de Járkov. X

Las claves nuevo Generado con IA Rusia atacó con drones Shahed un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov, resultando heridos al menos dos de los 291 pasajeros a bordo. El viceprimer ministro ucraniano calificó el ataque al tren como un "acto directo de terrorismo ruso" sin objetivos militares claros. Un ataque ruso con 50 drones sobre la ciudad de Odesa dejó al menos tres muertos y más de treinta heridos, y causó graves daños en infraestructuras energéticas. Cinco edificios residenciales y un lugar de culto cristiano evangélico también sufrieron daños en el bombardeo masivo sobre Odesa.

Un ataque con drones tipo Shahed de Rusia alcanzó a un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov. A bordo viajaban 291 pasajeros, de los cuales al menos dos han resultado heridos.

El viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, describió este ataque en un comunicado como un "acto directo de terrorismo ruso", sin ningún objetivo militar.

Al menos tres drones impactaron junto a la locomotora y sobre un vagón de pasajeros, provocando un incendio en éste.

Por otro lado, otro ataque ruso con 50 drones anoche contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, mató a al menos tres personas e hirió a más de treinta, según el último balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la urbe, Serguí Lisak.

"Recientemente se ha confirmado la información sobre la tercera muerte en el ataque nocturno a la ciudad. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de una mujer bajo los escombros del edificio residencial en la calle Projorivski", dijo Lisak.Poco antes, las autoridades habían informado del hallazgo de otros dos cuerpos sin vida.

Rusia lanzó un ataque masivo anoche sobre Odesa con decenas de drones, algunos de los cuales causaron en una infraestructura energética de la ciudad daños que la empresa propietaria de las instalaciones calificó de “colosales”.

Según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un total de cinco edificios residenciales sufrieron destrozos en el ataque ruso, que también alcanzó un lugar de culto cristiano evangélico.