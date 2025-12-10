Zelenski aleja la cesión de territorios y desafía el llamado de Trump a celebrar elecciones en Ucrania: "Siempre estoy listo"

La presión desde Rusia y sectores afines a Trump busca deslegitimar a Zelenski y forzar una rendición ucraniana en términos favorables para Moscú.

La Constitución ucraniana impide convocar elecciones bajo estado de excepción, pero Zelenski se compromete a intentar celebrarlas en 60-90 días si el Parlamento lo permite.

Trump insiste en que Ucrania debería aceptar un acuerdo de paz favorable al Kremlin y acusa a Zelenski de usar la guerra como excusa para no convocar elecciones.

Zelenski rechaza ceder territorios y responde al llamado de Trump para celebrar elecciones en Ucrania, afirmando que está listo para acudir a las urnas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue su gira por Europa en busca de apoyos que le permitan soportar de la mejor manera posible las inmensas presiones que está recibiendo desde la Casa Blanca. Su última parada fue Italia, donde se reunió este martes con la primera ministra Giorgia Meloni, quien le mostró de nuevo su apoyo. "Confío en ella, nos ayudará", afirmó Zelenski al salir del encuentro.

Meloni siempre ha sido una parte activa del frente europeo proucraniano, ejerciendo de mediadora gracias a su afinidad política con el presidente Donald Trump, especialmente en temas migratorios.

En el aire, sobrevolaban aún las conclusiones del documento sobre seguridad nacional que publicó la Casa Blanca en la madrugada del jueves al viernes y las declaraciones del propio Trump a Politico de este mismo lunes, en las que aseguraba que Rusia tenía todas las de ganar, que Europa tarde o temprano se rendiría ante esa evidencia y dejaría de apoyar a Ucrania, y que Zelenski debía hacerse a la idea de que la única solución era aceptar una cesión de territorios y convocar elecciones cuanto antes.

Trump insistió en que Zelenski "ni siquiera se había leído el acuerdo" que Jared Kushner y Steve Witkoff terminaron de perfilar en el Kremlin con Vladímir Putin y su entorno y que presentaron al líder ucraniano por teléfono con la pretensión de que lo aceptara en el momento.

Aparte, insinuó que estaba utilizando la guerra como excusa para acabar con la democracia en su país y culpó a su enemistad con Putin —"o primero que hizo fue pedirle que le devolviera Crimea y que aceptara que Ucrania entrara en la OTAN… y no lo hizo de buenas maneras", afirmó Trump— de la prolongación del conflicto.

En cuanto al mismo, Trump insistió punto por punto en la doctrina del Kremlin y sus propagandistas de que la victoria rusa era inevitable y que al final la diferencia de tamaño entre ambos países se impondría.

Son argumentos más propios de febrero de 2022 que de diciembre de 2025 y solo indican la convencida alineación del movimiento MAGA con las tesis prorrusas. Trump no deja de repetir que, con él en la Casa Blanca, la guerra no se habría producido, pero lo único que parece claro es que, de haber estado en Washington, habría obligado a Ucrania a rendirse de inmediato.

Elecciones en 60-90 días

Pese al aluvión de críticas personales, Zelenski prefiere mantener la calma. No debe de ser fácil escuchar todo el rato que eres el culpable de defender tu país mientras que para tu enemigo y agresor no hay nunca una mala palabra. Al contrario. Incluso se valora que "ceda" en determinadas cosas y no busque una victoria humillante sobre el terreno. Victoria que, por mucho que insistan Trump, Putin y sus voceros, no se ve por ningún lado.

A las afirmaciones de que Ucrania estaba perdiendo la guerra, Zelenski optó por no contestar. Ante la presión por que aceptara el plan de paz soñado por el Kremlin —y que aun así es muy probable que, una vez aceptado, el propio Kremlin rechazara para ganar tiempo—, señaló que estaba preparando junto a sus socios europeos una respuesta conjunta que pudieran presentar ante Washington.

En definitiva, que el optimismo anunciado por la Administración Trump de que el conflicto estaba entrando "en sus últimos días" no parece sino pensamiento mágico, como las ocho guerras con las que Trump dice haber acabado.

Por último, ante las acusaciones de no querer convocar elecciones, uno de los argumentos de Putin para deslegitimar la democracia ucraniana en su conjunto, Zelenski declaró que "siempre estaba listo" para acudir a las urnas.

El problema es puramente legal. El presidente no puede convocar elecciones ni aunque quiera, pues la Constitución se lo prohíbe mientras siga declarado el estado de excepción. Aparte, pensar en unas elecciones libres cuando los rusos ocupan parte de cuatro regiones y bombardean insistentemente otras tantas parece absurdo.

Aun así, Zelenski se comprometió a mandar la propuesta al Parlamento, intentar que se apruebe la legislación necesaria y prepararlo todo para unas elecciones presidenciales en el plazo de 60-90 días.

Por supuesto, Rusia estará más que atenta al proceso para ver cómo puede influir en él y cómo puede lograr que un candidato más afín a su causa acabe ganando o al menos sembrando en el debate público la semilla de la discordia y la necesidad de una rendición inmediata en los términos que Trump y Putin decidan.

La deriva al autoritarismo

Porque lo que está claro es que el objetivo es quitarse de en medio al actor metido a político como sea. Una campaña de desprestigio para señalarle como culpable de todo lo que está sucediendo, incluso de una posible Tercera Guerra Mundial, en palabras del propio Trump.

En un momento en el que la figura del presidente está más cuestionada que nunca por los escándalos de corrupción de su entorno más cercano, es lógico que la presión de la propaganda rusa apriete más que nunca.

¿Por qué se une Trump a esta presión? En primer lugar, porque quiere apuntarse otro tanto y entiende que el camino más recto es la coacción al débil. En segundo lugar, porque no solo Putin le cae bien, sino que, en el fondo, Rusia es un ejemplo para él tanto en términos políticos —por su autoritarismo— como por sus valores —de ahí la crítica despiadada a las sociedades abiertas europeas—.

Por último, hay que tener en cuenta que Trump no soporta a Zelenski y que no lo hace desde su primer mandato, cuando ya intentó presionarle para que le diera información sobre los negocios de Hunter Biden, algo que le valió su primer impeachment.

Si por Trump, Vance y compañía fuera, Estados Unidos congelaría sus relaciones con Ucrania y con la Unión Europea y se iría de la OTAN. La única esperanza es pensar que no todo el mundo en el Partido Republicano —y eso incluye a congresistas y senadores— piensa igual que ellos.

Tanto entre los votantes como entre los dirigentes del GOP siguen siendo mayoría los que entienden que Europa es un aliado imprescindible y que apoyar a Putin es traicionar la esencia de los valores que Estados Unidos siempre ha defendido.

Tiempo es de que digan algo al respecto porque la deriva es más que preocupante. El general retirado John Kelly, consejero de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, urgió este martes en X al presidente a salirse de la OTAN, romper los lazos con Europa e imponer en Estados Unidos algo que se parece muchísimo al totalitarismo. Son mensajes completamente desmedidos, basados en su mayoría en datos falsos o exagerados y que solo pretenden romper ochenta años de crecimiento liberal en Occidente. Veremos si lo consiguen.