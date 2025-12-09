Siete muertos al estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22 Antónov: se desintegró en el aire a 250 km de Moscú
Es el avión soviético turbohélice más grande del mundo. Es probable que cayese debido a fallos técnicos.
Un avión de transporte militar ruso An-22 Antónov se estrelló en la región de Ivánovo, a unos 250 km de Moscú.
El accidente ocurrió cuando la aeronave comenzó a desintegrarse en el aire cerca del embalse de Uvódskoye.
Murieron cinco tripulantes y dos pasajeros; sus cuerpos fueron recuperados por equipos de emergencia.
El An-22, el turbohélice soviético más grande y con más de 50 años en servicio, habría sufrido fallos técnicos.
Un avión de transporte militar An-22 Antónov se ha estrellado este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.
El accidente tuvo lugar a las 12.00 horas (09.00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.
Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente. Sus cuerpos ya han sido rescatados por buzos del equipo de emergencias.
Fallos técnicos
La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio, es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.
Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.
El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.
En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.