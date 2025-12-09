Lituania decreta el estado de emergencia por los globos de contrabando de Bielorrusia y exige la actuación del Ejército

Vista general de la frontera entre Lituania y Bielorrusia a la altura de Kurmelionys. Janis Lainzas Reuters

El Gobierno de Lituania declaró el martes el estado de emergencia a raíz del envío de globos con cargamento de contrabando desde Bielorrusia que han interrumpido el tráfico aéreo y solicitó al Parlamento autorización para que el Ejército opere en coordinación con la Policía y los guardias fronterizos.

El aeropuerto de Vilna se ha visto forzado a más de sesenta cierres temporales en las últimas semanas debido a la presencia de estos globos que, según Lituania, son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos y constituyen un "ataque híbrido" por parte de Bielorrusia, principal aliado de Rusia en suelo europeo.

"El estado de emergencia se declara no solo debido a las perturbaciones en la aviación civil, sino también por motivos de seguridad nacional", declaró el ministro del Interior, Vladislav Kondratovic, en una reunión gubernamental retransmitida en directo. Aleksandr Lukashenko, el presidente bielorruso, ha negado su responsabilidad y ha acusado a Lituania de exagerar el problema y "politizarlo".

"La población no experimentará inconveniente alguno a raíz de esta declaración", ha apuntado la primera ministra, Inga Ruginiene. La "amenaza" de los "globos con cargamento de contrabando" ha afectado a más de 350 vuelos y unos 51.000 pasajeros.

Poderes para el Ejército

El Gobierno lituano, por otro lado, solicitó al Parlamento que otorgue al Ejército poderes para actuar en coordinación con la Policía, los guardias fronterizos y las fuerzas de seguridad durante el estado de emergencia.

De aprobarse esta medida, el Ejército tendrá permiso para limitar el acceso a territorio lituano, detener y registrar vehículos, realizar controles a personas, sus documentos y pertenencias y detener a quienes se resistan o sean sospechosos de delitos.

Imagen de un globo interceptado en Lituania que transportaba varios paquetes de tabaco. X

El Ejército podría usar la fuerza para estas funciones, según confirmó el ministro de Defensa, Robertas Kaunas. Las medidas de emergencia nacional durarán hasta que el Gobierno lo considere oportuno.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 1 de diciembre que la situación en la frontera estaba empeorando y calificó las incursiones con globos de "ataque híbrido" por parte de Bielorrusia, algo "completamente inaceptable".

Lituania también impuso el estado de emergencia en 2021 en la región fronteriza con Bielorrusia debido a lo que calificó de una campaña de Minsk para enviar migrantes ilegalmente. Al año siguiente, Vilna reactivó esta medida tras la invasión rusa de Ucrania, por temor a que su territorio también pudiera convertirse en un objetivo militar de Moscú.