Detenidos ocho narcos por un complot para asesinar al fiscal jefe de Bruselas: tienen nexos con el entorno criminal albanés

Ocho personas relacionadas con el mundo del narcotráfico han sido detenidas por su relación con un presunto complot para asesinar al fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil, que se encuentra bajo protección policial desde el pasado mes de julio.

Según un comunicado de la Fiscalía belga, las detenciones se produjeron este martes tras realizar una veintena de registros, principalmente en Bruselas.

Los sospechosos tienen antecedentes judiciales ligados al tráfico de drogas organizado y operaban "en el seno del entorno criminal albanés".

El caso se remonta al pasado verano, cuando la Fiscalía federal recibió las primeras informaciones de la Policía apuntando a la organización de un posible atentado contra Moinil y se puso en marcha la investigación, bajo la tutela de un juez de instrucción para analizar en detalle todos los datos recabados.

La Fiscalía advierte en su comunicado que es aún prematuro "confirmar o desmentir" que el plan de atentado contra el Fiscal de Bruselas fuera a llevarse a cabo y aclara que será el juez quien decida si los detenidos deben continuar privados de libertad.

Bruselas se ha visto azotada en los últimos años por la violencia relacionada con las bandas de narcotraficantes , y las autoridades han afirmado que más de 100 de las redes criminales más peligrosas de Europa operan en Bélgica.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero las autoridades tuvieron que cerrar varias estaciones de metro de Bruselas para buscar, sin éxito, a dos sospechosos tras un tiroteo con fusiles Kalashnikov relacionado con narcotraficantes.