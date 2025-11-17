Tres muertos y 10 heridos, 3 de ellos niños, en un ataque ruso con misiles contra viviendas y una guardería en Járkov

Rusia prosigue con su escalada bélica en Ucrania. Al menos tres civiles han muerto y 10 resultaron heridos durante la madrugada de este lunes en un ataque del Ejército ruso con dos misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia, en la región de Járkov.

Según ha informado el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov, entre los heridos hay tres niños.

Los misiles cayeron cerca de edificios residenciales y una guardería. En varias fotografías facilitadas por las autoridades regionales se observa la fachada dañada de un edificio de ladrillo de varias plantas con las ventanas destrozadas, mientras las llamas ardían en una planta superior y escombros y ramas de árboles rotas cubrían la zona.

As a result of a Russian missile attack on a densely populated residential area in the town of Balakliia in the Kharkiv region, 3 people were killed and 13 were injured, including 4 children.



Residential buildings, a kindergarten, and vehicles were damaged.



Source: mvs_ukraine… pic.twitter.com/YDtFG26bwu — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) November 17, 2025

Pese a que la región de Járkov es escenario de hostilidades, Balaklia se encuentra a unos 60 kilómetros del punto más próximo de la zona de combate. El municipio tenía antes de la guerra más de 26.000 habitantes

Karabanov también ha confirmado que nueve de los heridos han sido hospitalizados y que las labores de rescate continuaban en el momento en que publicó el balance de víctimas.

Hay que recordar que Balaklia fue una de las localidades de la región de Járkov tomadas por los rusos al comienzo de la invasión y recuperadas por Ucrania en el otoño de 2022, cuando las tropas de Kiev lanzaron en Járkov y Jersón su ofensiva más exitosa en lo que va de guerra.

Esta madrugada Rusia también ha vuelto a atacar la región de Odesa provocando incendios en instalaciones de infraestructura energética y portuaria.

"Uno de los puertos está sufriendo cortes de energía y los especialistas ya están trabajando para restablecer el suministro eléctrico", ha afirmado el viceprimer ministro para la Restauración, Oleksii Kuleba.

Ucrania sigue atacando a Rusia

Mientras, Ucrania prosigue con sus ataques en suelo ruso. Esta madrugada las fuerzas de defensa aérea rusas destruyeron 36 drones ucranianos en siete regiones de Rusia.

Denis Pushilin, el principal funcionario respaldado por Rusia en Donetsk, ha señalado que un ataque con drones ucranianos contra la infraestructura energética dejó sin electricidad a 500.000 personas en varios distritos.

El gobernador de la región de Uliánovsk, al este de Moscú, informó que un ataque con un dron ucraniano contra una subestación eléctrica local fue repelido. No se registraron víctimas y el suministro eléctrico no se vio afectado, según informa Reuters.