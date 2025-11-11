Von der Leyen trabaja en la creación de una nueva célula europea de inteligencia bajo su mando directo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trabaja en la creación de una nueva célula europea de inteligencia que estaría bajo su mando directo, según ha confirmado este martes el Ejecutivo comunitario.

Bruselas justifica esta iniciativa por el "complicado panorama geopolítico y geoeconómico" que sufre la UE, con la "guerra híbrida" lanzada por Rusia a raíz de su invasión de Ucrania, la presión de China y el anuncio por parte de Donald Trump de una retirada progresiva de tropas estadounidenses de Europa.

Sin embargo, el plan de Von der Leyen ya ha provocado suspicacias y oposición en el Servicio Europeo de Acción Exterior, donde ya funciona el Centro de Análisis de Inteligencia de la UE, la unidad de inteligencia civil de la UE.

Los diplomáticos temen un solapamiento de funciones, según ha informado el FT, el primer medio que adelantó los planes de la presidenta.

El Ejecutivo comunitario replica que la nueva célula será pequeña y que su función se limitará a complementar y coordinar a los servicios de información ya existentes en la UE.

"Estamos en un complicado panorama geopolítico y geoeconómico, y la Comisión, por ello, está examinando cómo reforzar sus capacidades de seguridad e inteligencia", ha relatado su portavoz, Balazs Ujvari.

"Como parte de este planteamiento, se está considerando la creación de una célula específica dentro de la secretaría general de la Comisión", afirma el portavoz.

"Será una iniciativa complementaria, de modo que complementará el trabajo de la Dirección de Seguridad de la Comisión y también cooperará estrechamente con los servicios correspondientes del Servicio Europeo de Acción Exterior", sostiene Ujvari.

El Ejecutivo comunitario asegura que el desarrollo de esta nueva célula de inteligencia bajo mando de Von der Leyen está todavía en una fase incipiente de desarrollo.

"La idea es que será una unidad pequeña y que su propósito es realmente complementar el trabajo de las estructuras existentes, especialmente dentro del Servicio Exterior", señala la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, que ha cifrado su plantilla en "decenas de personas".

La nueva unidad llega después de que von der Leyen decidiera crear un “colegio de seguridad” para que sus comisarios reciban información específica sobre asuntos de seguridad e inteligencia.

Bruselas no ha aclarado si ha consultado ya sus planes con las capitales, que tradicionalmente se han resistido a ceder competencia a la UE en materia de servicios de espionaje e inteligencia.

La aparición de Gobierno abiertamente prorrusos como el de Viktor Orbán en Hungría no ha hecho sino aumentar los recelos a la hora de compartir información entre los socios europeos.