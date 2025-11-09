Reino Unido blindará el espacio aéreo de Bélgica tras la incursión de drones de esta semana en dos aeropuertos

Un cartel de "Zona de exclusión aérea" en el aeropuerto internacional de Bruselas en Zaventem. Reuters

Reino Unido blindará el espacio aéreo de Bélgica tras el avistamiento de drones en el principal aeropuerto del país europeo, el de Zavantem, del pasado jueves. Todo ello en el contexto de que el país vuelva a unirse a la Unión Europea y deje atrás los tiempos del Brexit.

De hecho, Bélgica ya buscaba reforzar su defensa contra las incursiones de drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, según recoge Efe.

El Consejo de Ministros aún no ha dado su aprobación definitiva al plan, pero el Gobierno aseguró este viernes a la agencia Belga que hay un "principio de acuerdo" para ofrecer una respuesta rápida a las incursiones, tras celebrar el jueves un Consejo Nacional de Seguridad para abordar el problema.

Esa reunión fue convocada después de que varios drones obligaran a cerrar el espacio aéreo de los aeropuertos de Bruselas y de Lieja el pasado martes, y de nuevo el de Lieja tuviera que cerrar durante una hora en la mañana de este viernes.

El Gobierno quiere mejorar y reforzar los sistemas de detección y vigilancia y dotarse de 'fusiles' antidrones capaces de deshabilitar los enlaces de radio y GPS y otros sistemas para inutilizar los aparatos en vuelo.

Mientras sale adelante el plan, el Ejército belga ya ha recibido órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales".

Ayuda de Reino Unido

Por su parte, el nuevo jefe del ejército británico, Sir Richard Knighton, indicó en una entrevista concedida a la BBC que ya hay militares enviados a Bélgica para ayudarles tras las incursiones de drones, que se sospecha que fueron realizadas por Rusia.

Sir Richard dijo que se desconocía si las incursiones habían sido realizadas por Rusia, pero añadió que era "plausible" que hubieran sido ordenadas por Moscú.

Junto con los aliados de la OTAN, el mando militar añadió que el Reino Unido ayudaría a Bélgica "proporcionándole nuestro equipo y capacidad".

La sombra de Rusia

A pesar de que todas las direcciones apuntan hacia Rusia, Moscú lo niega. El diario local De Morgen publicó este viernes que las autoridades belgas sospechan que los ataques podrían provenir de la "flota fantasma rusa" de un millar de barcos rusos que transportan petróleo hacia China y navegan bajo banderas falsas, que también centran la atención de los incidentes reportados en Dinamarca y Finlandia.

"La flota fantasma es un peón silencioso en la guerra híbrida. Estos buques representan una amenaza para nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra democracia. Lo que sucede en nuestros mares afecta a los mismos cimientos de nuestra sociedad", declaró a ese diario el almirante de la Marina belga Tanguy Botman, sin llegar a atribuir a esos barcos los sucesos con drones.

La Comisión Europea se ha pronunciado al respecto. El portavoz de Defensa del Ejecutivo, Thomas Regnier, evitó en rueda de prensa señalar a Rusia por los incidentes registrados en los aeropuertos de Bélgica el martes y en el suelo de Gotemburgo el jueves porque "la atribución sobre el origen de estos drones es competencia de los Estados miembros".

"Lo que está claro, como dijo la presidenta (de la Comisión Europea), Ursula von der Leyen es que esto es una guerra híbrida, y Europa está en riesgo", agregó el portavoz, quien recordó que la Comisión ha presentado una hoja de ruta para tener lista una defensa antidrones con enfoque europeo a partir de 2026.

El ministro de Defensa, Theo Francken, insinuó el pasado fin de semana que Rusia está detrás de estos recurrentes episodios -similares a los que se han registrado en los últimos meses en Dinamarca, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía-, aunque agregó que no dispone de "información concreta".