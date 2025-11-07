¿Ha purgado Putin a su 'inmortal' ministro de Exteriores? Su ausencia en dos citas clave aviva los rumores

Las claves nuevo Generado con IA El Kremlin desmiente que Serguéi Lavrov haya sido apartado de su cargo como ministro de Exteriores, tras rumores avivados por su ausencia en reuniones clave. Lavrov no asistió a la reciente reunión del Consejo de Seguridad ni estará presente en la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, siendo reemplazado por Maksim Oreshkin. Tampoco lideró la delegación rusa en la cumbre de la ASEAN en octubre, lo que incrementa las especulaciones sobre su posición en el Gobierno ruso. Otros altos funcionarios, como Serguéi Shoigú y Dmitri Kózak, han dejado sus cargos tras discrepancias relacionadas con la guerra en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió este viernes que el veterano ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, hubiera caído en desgracia a ojos de Vladímir Putin. "En esas informaciones no hay nada que tenga que ver con la realidad. Por supuesto, Lavrov sigue trabajando en el puesto de ministro de Exteriores", aseguró en rueda de prensa.

Los rumores comenzaron a circular el pasado miércoles. Sorprendió la ausencia del jefe de la diplomacia rusa en la reunión del Consejo de Seguridad. No era una cita cualquiera. Putin ordenó estudiar la reanudación de los ensayos nucleares en respuesta al anuncio de Donald Trump de retomar las pruebas atómicas para "no quedarse atrás" en la carrera armamentística frente a China y Rusia.

El presidente ruso encargó a los Ministerios de Defensa y Exteriores, cartera que Lavrov dirige desde febrero de 2004, un informe sobre la conveniencia de efectuar estos ensayos. Ensayos que Moscú no realiza desde la era soviética. Lavrov, sin embargo, no estuvo presente. El ministro de Exteriores, único miembro permanente del Consejo ausente, no acudió a la cita "de manera acordada", según el diario oficialista Kommersant.

No será su única ausencia destacada. El diplomático ruso, de 76 años, tampoco estará presente en la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar a finales de noviembre en Sudáfrica. Será Maksim Oreshkin, subdirector de la Administración Presidencial y exministro de Desarrollo Económico, quien encabece la delegación rusa. Así lo anunció este mismo jueves Peskov, que explicó que la decisión la había tomado el propio Putin.

Tampoco encabezó Lavrov la delegación rusa que el pasado mes de octubre viajó a Kuala Lumpur con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En esa ocasión le sustityó el vice primer ministro Alexéi Overchuk, otro habitual en las grandes citas diplomáticas.

La postura maximalista que Lavrov exhibió durante la conversación telefónica previa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que rechazó aceptar el alto el fuego propuesto por Trump, agotó la paciencia de la Casa Blanca, que acabó suspendiendo la cita en la capital de Hungría.

En esa conversación, Lavrov volvió a reiterar la necesidad de resolver las "causas fundamentales del conflicto" y acusó al "régimen nazi" de Kyiv de sabotear la paz, aunque, a diferencia de Putin, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski sí había aceptado cumplir la tregua.

A la suspensión del esperado encuentro en Budapest se sumaron después las sanciones estadounidenses contra las principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, las primeras desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca.

Lavrov no sería el primer peso pesado del Kremlin en salir por la puerta de atrás desde el inicio de la denominada "operación militar especial" en Ucrania en febrero de 2022. En la lista figura Serguéi Shoigú, exministro de Defensa, rehabilitado como secretario del Consejo de Seguridad.

El adiós más reciente ha sido el de Dmitri Kózak, número dos de la Administración presidencial, que presentó en septiembre su dimisión por las discrepancias sobre el curso de la guerra en Ucrania.