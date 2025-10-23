Rusia acusa a Trump de cometer un "acto de guerra" por las sanciones a las petroleras y cancelar la cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre de Alaska.

Las claves nuevo Generado con IA Rusia acusa a Donald Trump de cometer un "acto de guerra" tras imponer sanciones a las principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El expresidente ruso Dmitri Medvédev critica a Estados Unidos y a Trump, calificando las sanciones y la cancelación de una cumbre como un "acto de guerra". El Departamento del Tesoro de EEUU justifica las sanciones como respuesta a la falta de compromiso ruso en el proceso de paz para Ucrania. Volodímir Zelenski celebra las sanciones contra Rusia, pero pide aumentar la presión sobre Putin para alcanzar un alto el fuego.

El último giro de Donald Trump con el que pretende presionar y obligar a Vladímir Putin a sentarse en la mesa de negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania ya han encontrado respuesta en Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, ha señalado este jueves que las sanciones a las petroleras rusas son una medida "extremadamente contraproducente" si lo que se quiere es resolver el conflicto por la vía diplomática.

Moscú, que por el momento no ha anunciado contramedidas a la decisión de Trump de sancionar a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia, Rosneft y Lukoil, que suponen la mitad de la producción del país, ha afirmado que los objetivos en Ucrania siguen siendo los mismos. Y que lo importante es resolver "las raíces del conflicto", ese mantra que Putin repite una y otra vez en sus justificaciones históricas.

Más beligerante ha sido la respuesta del expresidente Dimitri Medvédev, que se dedica a criticar a los "enemigos" de Rusia en sus redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram ha acusado a Washington de embarcarse en una carrera belicista por cancelar la cumbre de Budapest y las sanciones a las petroleras rusas.

"Estados Unidos es nuestro enemigo, y su charlatán 'pacificador' se ha declarado en pie de guerra contra Rusia", afirmó Medvédev, también número dos del Consejo de Seguridad. "Las decisiones tomadas son un acto de guerra contra Rusia. Y ahora Trump se ha alineado por completo con la desquiciada Europa", ha añadido en su mensaje, publicado poco después de que la UE anunciase el 19º paquete de sanciones contra Moscú.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció que las sanciones a las compañías petroleras rusas eran la respuesta ante la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz" para poner fin a la guerra "sin sentido" de en Ucrania: "Aumentan la presión sobre el sector energético ruso y degradan la capacidad del Kremlin para recaudar ingresos para su maquinaria de guerra y apoyar su debilitada economía".

Donald Trump reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca este miércoles. Reuters

Se trata de un giro significativo de Trump ya que por primera vez en su segundo mandato se decide finalmente a castigar económicamente a Rusia. "Es el momento adecuado", justificó. El crudo ha repuntado con fuerza tras esta decisión.

El propio mandatario republicano, en una rueda de prensa en el Despacho Oval, confirmó por otro lado que había tenido que suspender de forma indefinida la reunión con su homólogo Putin en Budapest, a pesar de que tiene "una muy buena relación" con él. "No parecía que fuéramos a llegar a donde teníamos que llegar. Así que lo cancelé, pero la haremos en el futuro... Tengo buenas charlas y luego no llegan a ninguna parte", lamentó, mostrando su desesperación.

Inmunidad económica

China, uno de los principales aliados de Rusia, ha lamentado las sanciones "unilaterales" porque "carecen de fundamento en derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU".

Desde el Gobierno ruso se ha tratado de rebajar importancia al mecanismo de presión. "No planteará ningún problema particular", ha garantizado la portavoz de Exteriores. "Nuestro país ha desarrollado una sólida inmunidad a las restricciones occidentales y seguirá desarrollando con confianza su potencial económico, incluido el político".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, este jueves en Bruselas. Yves Herman Reuters

Quien sí ha celebrado las medidas contra la máquina de guerra del Kremlin es Volodímir Zelenski, aunque también exigió aumentar la presión sobre Putin para que se pliegue a un alto el fuego. "Este paquete de sanciones es crucial para nosotros. Muchas gracias. Lo esperábamos. Ojalá funcione. Es muy importante", dijo Zelenski en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran este jueves en Bruselas.

"Rusia no demuestra que quiera parar esta guerra. Vemos ataques contra guarderías, escuelas, civiles, lo que significa que no solo tenemos que defendernos, junto a Europa, junto a Estados Unidos, tenemos que presionar a Putin para que pare la guerra", sentenció.