El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía con la normativa necesaria para el transporte de personas

El accidente del funicular de Gloria en Lisboa causó la muerte de 16 personas el 3 de septiembre. La rotura de un cable que no cumplía con la normativa vigente causó el accidente. El informe preliminar del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios señala que el cable tampoco cumplía con los requisitos de la empresa de transporte urbano.

Así lo señala el informe preliminar del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso.

