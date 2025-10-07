Una alcaldesa alemana recién elegida, entre la vida y la muerte tras ser apuñalada por varios hombres enfrente de su casa

La recién elegida alcaldesa de Herdecke (Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, Iris Stalzer, fue encontrada este martes herida grave junto a su vivienda tras recibir múltiples puñaladas.

La mujer, cuya vida corre peligro, fue atacada por varios hombres y sufrió al menos 13 puñaladas en el abdomen y la espalda. Tras ser atendida en el lugar de los hechos, fue trasladada a un hospital.

La Policía busca a los autores de la agresión que se dieron a la fuga, mientras se investiga si el ataque tiene motivaciones políticas.

Los servicios sanitarios atendieron a la alcaldesa en el lugar del ataque antes de trasladarla al hospital. X

La política socialdemócrata, que debía asumir el cargo tras ser elegida hace una semana, fue encontrada en ese estado por su hijo, según el diario Bild.

Stalzer, de 57 años, casada y madre de dos adolescentes, es una abogada laboral que ha trabajado durante muchos años en la política local de Herdecke, una ciudad alemana de unos 20.000 habitantes.

El ataque se produce después de una tensa campaña electoral regional que los políticos de Renania del Norte-Westfalia, el estado más grande de Alemania, denunciaron los discursos de odio y la violencia verbal.

Stalzer ganó la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

En declaraciones a 'Focus', el SPDP de Herdecke aseguró no tener constancia de amenazas recientes contra la alcaldesa.

El caso ha revivido el asesinato en 2019 del presidente del Gobierno local conservador Walter Luebcke, partidario de la política de refugiados de la entonces canciller Angela Merkel, quien fue asesinado a tiros por un activista de extrema derecha mientras fumaba un cigarrillo a altas horas de la noche en la terraza de su casa.