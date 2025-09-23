Cobalto y níquel: Bruselas cierra un acuerdo comercial con Indonesia para escapar de la 'pinza' Trump-China

Tras más de nueve años de negociaciones, la Comisión de Ursula von der Leyen ha cerrado este martes un acuerdo de libre comercio con Indonesia, que permitirá a los exportadores europeos ahorrar 600 millones de euros anuales en aranceles.

Las negociaciones entre Bruselas y Jakarta se han acelerado en los últimos meses a raíz de los aranceles impuestos por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha obligado a Indonesia a aceptar un recargo general del 19%, mientras que en el caso de la UE la tasa es del 15%.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha intensificado su "agenda de diversificación" con el fin de reducir la dependencia respecto a China, en particular por lo que se refiere a las materias primas críticas, debido al apoyo político de Xi Jinping a Vladímir Putin en la guerra de Ucrania.

Indonesia es un productor líder mundial de materias primas críticas, como el níquel y el cobalto, que son fundamentales para las transiciones ecológica y digital.

El acuerdo garantiza un "trato preferente" para la UE en el acceso a estos materiales, a través de reducción de aranceles, facilitación de exportaciones, evaluaciones de impacto ambiental y cooperación avanzada.

"Nuestro acuerdo con Indonesia crea nuevas oportunidades para las empresas y los agricultores en una economía grande y en crecimiento. Además, nos garantiza un suministro estable y previsible de materias primas críticas, esenciales para la industria europea de tecnologías limpias y del acero", ha subrayado la presidenta Von der Leyen.

"En un mundo de creciente proteccionismo y cadenas de suministro frágiles, cuando muchos optan por replegarse, el pacto envía una señal clara de que la UE e Indonesia están eligiendo la apertura y la asociación", sostiene el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que ha viajado a Bali para cerrar el acuerdo.

Aunque Indonesia se ha convertido en la mayor potencia del sudeste de Asia, sólo es el quinto socio comercial de la UE en la región, por lo que Bruselas sostiene que hay mucho margen para el crecimiento.

En 2024, el comercio de bienes superó los 27.000 millones de euros, con Indonesia manteniendo un superávit. Mientras tanto, la UE lleva la delantera en el comercio de servicios, que sumó casi 9.000 millones. Por su parte, la inversión europea en Indonesia supera los 25.000 millones.

El acuerdo alcanzado este martes elimina más del 98% de los aranceles, con beneficios para los sectores clave para ambas partes: desde el aceite de palma, textiles y calzado en Indonesia, hasta la industria agroalimentaria, automotriz y química en la UE.

Por ejemplo, el arancel de importación del 50% de Indonesia a los coches europeos se eliminará totalmente de forma progresiva en un plazo de 5 años.

Bruselas sostiene que el acuerdo ofrece también oportunidades para el sector agrícola, ya que Indonesia suprimirá sus aranceles a la mayoría de productos comunitarios, entre ellos productos cárnicos, alimentos procesados o frutas y verduras.

Ahora mismo, la UE exporta 1.000 millones al año al país asiático en agricultura y un tercio son productos lácteos. Cuando entre en vigor el acuerdo, la mayoría de los aranceles desaparecen. La UE envía mucha cebolla a Indonesia, cuyo recargo del 20% también se suprimirá.

El acuerdo protege un número reducido de productos europeos sensibles, para los que se mantendrán los aranceles existentes. Se trata del arroz, el azúcar, los plátanos frescos o los huevos. Para otros como los ajos se permitirán cuotas muy limitadas.

También protegerá 221 indicaciones geográficas (IG) europeas y 72 indonesias de productos agrícolas y alimentarios.

El pacto tiene que ser ratificado ahora tanto por los Gobiernos europeos como por la Eurocámara. No hay fecha prevista de entrada en vigor, aunque Bruselas considera que el plazo límite debe ser el 1 de enero de 2027.