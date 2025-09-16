Bruselas propondrá mañana suspender el acuerdo comercial con Israel y sanciones a sus ministros "extremistas"

La Comisión Europea adoptará este miércoles las propuestas formales anunciadas la semana pasada por su presidenta Ursula von der Leyen para sancionar a Israel por su actuación "inaceptable" en Gaza, aunque ha rechazado de nuevo utilizar la palabra "genocidio".

En concreto, el Ejecutivo comunitario planteará en concreto suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel en sus aspectos comerciales, tal y como llevan reclamando países como España o Irlanda desde hace año y medio.

Además, Von der Leyen ha anunciado sanciones individuales contra los ministros "extremistas" del Gobierno de Benjamin Netanyahu, así como contra los colonos violentos israelíes en Cisjordania.

"Se trata de una propuesta de sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos y una propuesta para la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en sus aspectos comerciales", ha anunciado la portavoz de la Comisión, Paula Pinho.

Ambas propuestas deben ser aprobadas por los Gobiernos europeos, lo que hace muy improbable que nunca lleguen a aplicarse dada la enorme división que persiste entre los Veintisiete sobre la guerra de Gaza.

Para la suspensión del acuerdo comercial entre la UE e Israel se necesita una mayoría cualificada, mientras que las sanciones individuales requieren un apoyo unánime de los 27 Estados miembros.

Sin embargo, sigue habiendo una decena de Estados miembros (encabezados por Alemania, Italia y Hungría) que se oponen a tomar cualquier tipo de medida sancionadora contra el Gobierno de Netanyahu, lo que impide alcanzar ningún tipo de minoría.

De hecho, Bruselas propuso a finales de julio suspender parcialmente la participación de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa, pero ni siquiera esta sanción extremadamente tímida ha sido aprobada por el Consejo de la UE.