Von der Leyen endurece el tono contra Israel por su actuación "inaceptable" en Gaza y anuncia una batería de sanciones

En un cambio radical de postura, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se autodefine como "amiga de Israel", ha endurecido el tono contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu por su actuación "inaceptable" en Gaza y ha anunciado una nueva batería de sanciones.

La situación "catastrófica" en Gaza ha ocupado buena parte del discurso sobre el estado de la Unión de Von der Leyen ante el pleno de la Eurocámara. La presidenta ha acusado a Netanyahu de utilizar la "hambruna" como arma de guerra, pero ha evitado usar el término "genocidio", como sí hizo su vicepresidenta primera, Teresa Ribera.

Por su parte, los socialistas europeos y otros grupos de izquierdas han convocado un minuto de silencio justo antes del inicio del pleno y se han vestido de rojo para denunciar la actuación del Gobierno israelí en Gaza y expresar su solidaridad con los palestinos. También Ribera se ha vestido de rojo.

Para aumentar la presión sobre Israel, Von der Leyen ha anunciado que el Ejecutivo comunitario suspenderá su apoyo bilateral a Israel y los pagos de ayudas que no requieran el apoyo de los Estados miembros, excepto los dirigidos a la sociedad civil israelí.

Además, Bruselas propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel en cuestiones relacionadas con el comercio, una medida a la que la presidenta se había resistido pese a que algunos países como España o Irlanda la llevan reclamando desde hace más de un año.

Finalmente, Von der Leyen prepara sanciones contra los "ministros extremistas" del Gobierno de Netanyahu y contra los "colonos violentos" israelíes en Cisjordania.

"Soy consciente de que será difícil encontrar mayorías. Y sé que cualquier acción será demasiado para algunos. Demasiado poco para otros. Pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades: Parlamento, Consejo y Comisión", ha dicho Von der Leyen durante el discurso sobre el estado de la Unión.

El anuncio de la presidenta supone un volantazo en la posición que había mantenido hasta ahora. Von der Leyen se había alineado con los países más reticentes a sancionar a Israel, como Alemania, Hungría o Italia.

De hecho, la presidenta se negó a contestar la carta que le enviaron hace un año Pedro Sánchez y su homólogo irlandés pidiendo sanciones a Netanyahu.

Los socialistas europeos se han vestido de rojo para condenar la actuación de Israel en Gaza y mostrar su solidaridad con los palestinos Parlamento Europeo

Hasta ahora, la Comisión sólo ha propuesto la suspensión parcial de la participación de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa. Pero ni siquiera esta sanción de mínimos cuenta con la mayoría necesaria para ser aprobada entre los Estados miembros.

¿Qué es lo que ha hecho que Von der Leyen cambie de postura? "Lo que está ocurriendo en Gaza ha sacudido la conciencia del mundo. Personas asesinadas mientras pedían comida. Madres sosteniendo bebés sin vida. Estas imágenes son simplemente catastróficas", ha alegado.

Además, la presidenta observa una "deriva sistemática en los últimos meses" en la actuación del Gobierno israelí que "es simplemente inaceptable".

En concreto, Von der Leyen ha citado la "asfixia financiera de la Autoridad Palestina"; los planes para nuevos asentamientos en la llamada zona E1, que "cortaría a Cisjordania ocupada de Jerusalén Este"; o "las acciones y declaraciones de los ministros más extremistas del Gobierno israelí que incitan a la violencia".

"Todo esto apunta a un intento claro de socavar la solución de dos Estados. De socavar la visión de un Estado palestino viable, y no debemos permitir que eso ocurra", ha alegado la presidenta.

"Sé que para muchos ciudadanos la incapacidad de Europa de consensuar una respuesta común resulta igualmente dolorosa. Se preguntan cuánto más tendrá que empeorar la situación para que haya unidad. Lo comprendo", ha confesado Von der Leyen.