La OTAN ayuda a Polonia a derribar los drones rusos en un ataque que según Bruselas "podría ser intencionado"

La fuerza aérea de Países Bajos ha ayudado a Polonia, en el marco de la OTAN, a garantizar la seguridad de su espacio aéreo durante la invasión durante la pasada noche de "un gran número" de drones rusos que han planteado una "amenaza directa" a la población, según ha informado el Ejército polaco.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, asegura que está en contacto permanente con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

"Agradecemos su apoyo a la Real Fuerza Aérea de Países Bajos, cuyos cazas F-15 ayudaron a garantizar la seguridad en el cielo polaco esta noche", ha dicho el Ejército polaco en su cuenta de X.

"Las operaciones aéreas polacas y aliadas relacionadas con violaciones del espacio aéreo polaco han finalizado. Continúa la búsqueda y localización de posibles lugares donde se estrellaron objetos que violaron el espacio aéreo polaco", señala el comunicado.

"Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN. El secretario general está en contacto con los dirigentes polacos y la OTAN está realizando consultas estrechas con Polonia", ha dicho una portavoz de la Alianza Atlántica.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, sostiene que se trata de "la más grave violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que empezó la guerra".

"Hay indicios de que fue intencionada, no accidental", ha denunciado la ex primera ministra de Estonia.

"La UE se solidariza plenamente con Polonia. La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando. Debemos aumentar el coste para Moscú, fortalecer el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa de Europa", reclama la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Por su parte, la presidenta Ursula von der Leyen ha dicho que se trata de una prueba más de que Vladímir Putin no quiere la paz pese a los esfuerzos de mediación de Donald Trump.

"Justo hoy hemos visto una violación temeraria e inédita del espacio aéreo de Polonia y de Europa por más de diez drones Shahed rusos. Europa se solidariza plenamente con Polonia", ha dicho Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión.

La violación por parte de drones rusos del espacio aéreo de Polonia, un país miembro de la OTAN, podría marcar una importante escalada en el conflicto.

El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica prevé que un ataque a un Estado miembro se considerará como un ataque contra todos y obliga a todos los aliados a ayudar al país agredido y a adoptar las medidas necesarias para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.

Hasta ahora, el artículo 5 sólo se ha activado una vez en respuesta a los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York y Washington.

"Los acontecimientos de anoche son un duro recordatorio de que la seguridad de uno es la seguridad de todos", ha escrito el presidente del Consejo, António Costa, en su cuenta de X.

"Nos solidarizamos plenamente con Polonia tras la inaceptable violación de su espacio aéreo por parte de Rusia", ha destacado.

Según el presidente del Consejo Europeo, "la continua agresión rusa contra Ucrania y las imprudentes incursiones en el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE representan una amenaza directa para la seguridad de todos los europeos y para las infraestructuras críticas de nuestro continente".

"Polonia tiene derecho a tomar las medidas necesarias para defender su soberanía", ha subrayado Costa.

"Europa está incrementando la inversión en su defensa, porque la paz y la seguridad en Europa no pueden darse por sentadas", ha concluido.