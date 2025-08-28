Alemania implantará la 'mili' obligatoria para los jóvenes de 18 años si no consigue reclutar suficientes voluntarios

El pasado miércoles 27 de agosto de 2025, el Gobierno alemán aprobó en el Bundestag (Consejo de Ministros) un proyecto de ley destinado a revitalizar el reclutamiento militar.

Bajo la supervisión del canciller Friedrich Merz y del ministro de Defensa Boris Pistorius, se establece un sistema voluntario de servicio militar para jóvenes de 18 años, que contempla la posibilidad de reinstaurar la conscripción en caso de que las cifras de voluntarios resulten insuficientes.

En concreto, el plan prevé que todos los jóvenes varones de esa edad reciban un cuestionario obligatorio sobre su aptitud física y disposición para alistarse, mientras que la participación femenina será opcional.

Desde 2027, además, los varones deberán someterse a exámenes médicos obligatorios, aunque sin obligación de alistarse.

Contexto europeo



Alemania no actúa en solitario: ante la agresividad de Rusia y la creciente incertidumbre sobre el compromiso estadounidense -especialmente bajo la Administración Trump-, toda Europa está reforzando su defensa.

La UE impulsa el ambicioso plan Readiness 2030, con hasta 800.000 millones de euros destinados a reforzar capacidades militares conjuntas.

Al mismo tiempo, los países de la OTAN acordaron en la cumbre de La Haya (junio de 2025) elevar el gasto de defensa al 5 % del PIB, repartido entre gasto “central” y complementario, incluyendo ayuda a Ucrania.

En este entorno, la propuesta de reactivar formas de conscripción en Alemania busca sincronizar sus capacidades con este renovado impulso estratégico europeo.

Objetivo de tropas

El objetivo del Ejecutivo alemán consiste en expandir las filas de la Bundeswehr desde los actuales 180.000 efectivos hasta 260.000 soldados activos, complementados por 200.000 reservistas.

Para alcanzarlo, se han determinado cuotas anuales crecientes: 20.000 voluntarios en 2026, con vistas a 38.000 en 2030, junto a una aspiración de incorporar hasta 40.000 jóvenes al año en el mediano plazo.

A fin de atraer a los jóvenes, el Gobierno busca hacer el servicio más atractivo mediante aumentos salariales (valores estimados entre 2 000 y 2 300 € netos al mes), formación especializada (por ejemplo, manejo de drones, cursos de idiomas, ayudas para obtener el permiso de conducción) y mayor flexibilidad en la duración del servicio, que podría limitarse a seis meses.

Debate político

No obstante, la medida ha generado debate político. Aunque algunos conservadores exigen un regreso inmediato a la conscripción automática si no se alcanzan los objetivos, dentro de la coalición también hay resistencias.

Los socialdemócratas, aunque participen, insisten en priorizar el voluntariado y muestran recelo ante los elementos que habilitan el retorno a la obligatoriedad.

El propio Ministro Pistorius advierte que el regreso inmediato al servicio obligatorio no es viable por limitaciones en infraestructura, como la falta de cuarteles y formadores.

No obstante, Pistorius reconoce que la puerta queda abierta para su aplicación -previa aprobación parlamentaria- en caso de que la convocatoria voluntaria no resulte eficaz.

Opinión pública

En el frente social, algunas encuestas revelan que solo el 16 % de los alemanes se declararían dispuestos a defender el país en caso de ataque, mientras que la mayoría de jóvenes entre 18 y 29 años se opone a una "vuelta" de la mili.

Pese a ello, en los primeros siete meses de 2025 se ha registrado un aumento del 28 % en nuevos reclutas, alcanzando aproximadamente 13.750 incorporaciones, lo que sugiere que los esfuerzos de reclutamiento están generando cierto impacto.

Finalmente, el contexto geopolítico -la amenaza percibida de Rusia, la posible retirada estadounidense del continente, y los compromisos de Alemania con OTAN y UE- han dado impulso a esta reforma.

Se trata, en definitiva, de una decisión histórica que, tras 14 años de militarismo profesional exclusivamente voluntario, recupera fórmulas de movilización masiva aunque con una fórmula híbrida; la mili no renace aún, pero ya existe el andamiaje legal para que lo haga si resulta necesario.