Rusia lanza un ataque masivo contra toda Ucrania con más de 600 drones y misiles en plenas negociaciones de paz

Una casa de Lviv, en el oeste de Ucrania, dañada por el último ataque ruso. Reuters

En plena vorágine diplomática para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, las fuerzas de Vladímir Putin siguen con su bombardeo indiscriminado de Ucrania. La Fuerza Aérea ucraniana ha anunciado que Rusia atacó durante la noche de este miércoles con 574 drones y 40 misiles objetivos repartidos por todo el país, incluida la fábrica de una multinacional electrónica estadounidense.

Las autoridades han confirmado un víctima mortal en la ciudad de Leópolis y una veintena de heridos a causa del ataque ruso de esta noche, el mayor de todo el mes de agosto. Se registraron impactos de drones y misiles en 11 localizaciones por toda Ucrania y en tres puntos cayeron además fragmentos de aparatos derribados, según el comunicado de la Fuerza Aérea.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones, tanto kamikaze como aparatos réplica, y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev. Entre los proyectiles derribados había un misil aerobalístico de tipo Kinzhal, 18 misiles de crucero Kh-101 y 12 misiles de crucero Kalibr.

Los bomberos tratan de apagar el fuego en la fábrica estadounidense de Mukachevo. Reuters

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que "en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra", Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética.

"Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas", afirmó, y aseguró que se trataba de unas instalaciones "completamente civiles". Según el presidente Volodímir Zelenski se ha registrado una quincena de heridos.

Sibiga subrayó que no se trata del primer ataque contra empresas estadounidenses en Ucrania y recordó los que se produjeron este año contra las oficinas de Boeing en Kiev. En este contexto, calificó de "cruciales" los esfuerzos por obligar a Rusia a poner fin a la guerra y reiteró la disposición de Ucrania a realizar "cualquier esfuerzo" para acercar la paz.

Sibiga destacó la importancia de que se produzca una reunión bilateral a nivel de líderes con Rusia, así como la necesidad de reforzar con sistemas adicionales las defensas aéreas ucranianas y de que los socios occidentales proporcionen garantías de seguridad sólidas.

Según el diario The Kyiv Independent, la planta estadounidense atacada es la fábrica de la multinacional electrónica Flex en la ciudad de Mukachevo, en el oeste del país, en la que trabajan unos 800 empleados en el turno de noche.

Ataque de Ucrania

La pasada madrugada los drones ucranianos también atacaron rusia y dejaronsin luz varias zonas residenciales en la región de Vorónezh, a 450 kilómetros al sur de Moscú, e incendiaron una empresa industrial en Rostov, a orillas del mar de Azov.

"Como resultado de la caída de un dron, una estación de energía fue dañada. Varias aldeas se quedaron sin electricidad y varios trenes de pasajeros sufrieron retrasos", informó el gobernador regional de Vorónezh, Alexandr Gúsev, a través de su canal de Telegram. La empresa estatal ferroviaria, Ferrocarriles Rusos (RZhD), anunció que hasta 19 trenes estaban sufriendo retrasos.

Por su parte el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliúsar, aseguró que no hubo heridos en el ataque. "Se declaró un incendio en una planta industrial de Novoshakhtinsk. Preliminarmente, no hubo heridos", anunció en Telegram.

El parte diario del Ministerio de Defensa comunicó del derribo de 49 drones de tipo avión en territorio controlado por Rusia. La región más afectada fue Rostov, con 21 aparatos neutralizados; luego Vorónezh, donde fueron interceptados siete drones; en Bélgorod, cinco; y en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, cuatro.

También se derribaron drones sobrevolando los territorios de Briansk (tres), Kaluga (tres), Oriol (dos), el mar Negro (dos), Kursk (uno) y Tula (uno).