Rusia abre la puerta a reunirse con Zelenski para negociar sobre Ucrania si se organiza "con el máximo cuidado"
Así lo ha indicado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras la cumbre celebrada ayer en Washington entre Trump, Zelenski y los líderes europeos.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado este martes que cualquier encuentro con Ucrania en el que participen los líderes nacionales debe prepararse "minuciosamente".
Las declaraciones de Lavrov se producen un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski, mantuvieran un encuentro en la Casa Blanca tras el que se mostraron optimistas y confiados en que estas conversaciones puedan conducir a una cumbre trilateral a la que se sumaría Vladimir Putin.
En declaraciones a la televisión rusa Rossiya-24 recogidas por Reuters, Lavrov ha indicado que Rusia sigue comprometida con "los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Ucrania", incluidos los formatos bilaterales y trilaterales.
"El presidente lo ha reiterado en numerosas ocasiones", ha asegurado Lavrov. "La clave es que estos formatos no se utilicen para obtener cobertura mediática ni para emitir en directo".
Y ha añadido: "Cualquier contacto que involucre a líderes nacionales debe prepararse con el máximo cuidado".
