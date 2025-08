Ascienden a 28 los muertos por el ataque ruso contra Kiev y Trump promete imponer sanciones a Putin

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) elevó este viernes el número de víctimas mortales a 28 en el ataque masivo ruso combinado con drones y misiles contra Kiev en la noche del miércoles al jueves.

En un comunicado publicado en redes sociales, dicho servicio estatal informó de que "28 personas murieron en el distrito Sviatosinski de Kiev tras el ataque ruso en la noche del 31 de julio". "Hoy el mundo ha vuelto a ver la respuesta de Rusia a nuestros deseos de paz... Por lo tanto, una paz sin fuerza es imposible", denunció el presidente Volodímir Zelenski.

Entre las víctimas se cuentan dos niños, de 2 y 6 años, y un adolescente de 17, precisó el DSNS, que apuntó que continúan sus trabajos de asistencia y rescate de víctimas en las zonas afectadas por el ataque, en el que Rusia empleó 309 drones de ataque Shahed y ocho misiles de crucero Iskander-K.

Uno de los edificios de Kiev alcanzado por el ataque ruso. Valentyn Ogirenko Reuters

El número de heridos causado en dicho ataque ascendía a 159 personas, según las informaciones del DSNS. De ellas, al menos 16 son niños.

Yurii Kravchuk, de 62 años, envuelto en una manta junto a un edificio dañado con una venda en la cabeza, dijo a la agencia Reuters que había escuchado la alerta por el impacto inminente de un misil, pero no llegó a tiempo a un refugio. "Empecé a despertar a mi esposa y entonces hubo una explosión. Mi hija terminó en el hospital", explicó.

En dicho ataque, las defensas antiaéreas ucranianas consiguieron derribar o neutralizar 288 drones y tres misiles, pero cinco Iskander lograron impactar, uno de ellos directamente en un edificio residencial de nueve pisos.

Un total de 21 drones suicidas impactaron en 12 ubicaciones y la caída de fragmentos de vehículos aéreos no tripulados derribados fue observada en 19 lugares, casi todos en la capital, según los datos ofrecidos el jueves por la Fuerza Aérea. Entre los edificios alcanzados se encuentran escuelas y hospitales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el comportamiento "repugnante" de Rusia contra Ucrania y dijo que planeaba imponer sanciones a Moscú si no se podía llegar a un acuerdo para firmar un alto el fuego.

"Vamos a imponer sanciones", prometió en una intervención ante los periodistas desde el Despacho Oval. No obstante, Trump reconoció que este mecanismo de presión puede que no sea del todo útil contra Vladímir Putin: "No sé si las sanciones le molestan", comentó resignado.