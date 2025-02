EEUU saca a la Unión Europa de la ecuación de las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania: "Todo depende de Trump"

La Administración Trump está decidida a poner fin lo antes posible a la guerra en Ucrania y en este plan Europa tiene poco o nada que decir. Haciendo oídos sordos a las peticiones de sus aliados, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sacado este jueves a la Unión Europea directamente de la ecuación de las conversaciones de paz: "Estas negociaciones dependen de Trump y todo está sobre la mesa. Todo depende de él".

En una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada este jueves en Bruselas, el jefe del Pentágono ha aclarado que renunciar a las fronteras que tenía Ucrania antes de la anexión de Crimea en 2014 no es una "concesión" al presidente ruso, Vladímir Putin, sino el "reconocimiento de las duras realidades del poder".

Preguntado concretamente sobre qué concesiones necesitará Trump que haga el presidente ruso para lograr un acuerdo de paz, Hegseth subrayó que Putin "responde a la fuerza". "Estas negociaciones las dirige Trump. Todo está sobre la mesa. En sus conversaciones con Putin y Zelenski, lo que decida permitir o no permitir es competencia del líder del mundo libre, el presidente Trump”, aseguró , además de recordar que no hubo ninguna agresión rusa entre 2016 y 2020, o lo que es lo mismo durante el primer mandato de Trump.

Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania Zelenski no se quiere quedar fuera de la paz impulsada por Trump: "Trazamos nuestros próximos pasos junto a EEUU"

Con un duro tono dirigido a sus aliados, Hegseth rechazó además las críticas a la estrategia de negociación de Washington con Rusia sobre la guerra en Ucrania y advirtió a Europa de no tratar a Estados Unidos como un "tonto" haciéndolo responsable de su defensa. "No se equivoquen, el presidente Trump no permitirá que nadie convierta al Tío Sam en un 'Tío Tonto'", aseguró.

Por su parte, en otra rueda de prensa también en la sede de la Alianza en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a que las negociaciones para la paz en Ucrania se lleven a cabo de manera que su resultado no pueda considerarse como una "derrota" de Occidente.

"Cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe ser duradero y que cualquier discusión debe incluir a Kiev". Esta es la advertencia que lanzó este jueves el Rutte, en línea con las declaraciones realizadas horas antes por Zelenski, ante el temor de que Ucrania quede relegada en una mesa de negociación bilateral entre la administración Trump y Putin.

Rutte subrayó que es importante que el presidente ruso entienda que Occidente estaba "unido" mientras comienzan las conversaciones de paz para poner fin a su guerra con Ucrania.

"No sé exactamente qué tiene en mente el presidente Putin, por supuesto", confesó Rutte, antes de admitir: "Es un negociador fuerte, es muy impredecible, pero al final, si queremos lograr un acuerdo de paz, lo necesitamos allí".

La UE busca sitio en la negociación

Mientras la administración Trump avanza sin ellos, los aliados europeos alzan la voz ante la posibilidad de que Estados Unidos selle un acuerdo de paz con Rusia sobre la guerra de Ucrania a sus espaldas.

Los líderes de la UE subrayan que una de las razones por las que necesitan participar en las conversaciones es que Washington ha dejado en claro que espera que proporcionen garantías de seguridad para cualquier acuerdo de paz, lo que podría significar el despliegue de tropas europeas en Ucrania .

"Está claro que cualquier acuerdo a nuestras espaldas no funcionará. Cualquier acuerdo requerirá la participación de Ucrania y Europa ", señaló la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

"¿Por qué les damos a Rusia todo lo que quieren incluso antes de que hayan comenzado las negociaciones?", preguntó Kallas. "Es una estrategia de apaciguamiento. Nunca ha funcionado", afirmó.

La Comisión Europea dijo este jueves que Putin, "no puede obtener una recompensa por su agresión" a Ucrania. "Hay que tener en cuenta que Rusia es la agresora y no puede obtener una recompensa por su agresión", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución. La portavoz añadió que "cualquier proceso de paz debe ser duradero porque un mal acuerdo conducirá a una nueva guerra".

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también aseguró que habría sido mejor si Washington no hubiera dado lo que llamó concesiones a Moscú antes de que comenzaran las conversaciones de paz, en referencia a las declaraciones de Hegseth del miércoles sobre que Ucrania debería olvidarse de recuperar las fronteras anteriores a 2014 y de su ingreso en la OTAN.

En la misma línea, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, advirtió contra la "paz a través de la debilidad" en lugar del mantra de los funcionarios de Trump de "paz a través de la fuerza".

El ministro de Defensa lituano, Dovile Sakaliene, afirmó que Europa no debería caer "en la ilusión de que el señor Trump y el señor Putin van a encontrar la solución para todos nosotros".