Francia advierte a Trump sobre Groenlandia: "La Unión Europea no permitirá que nadie ataque sus fronteras soberanas"

Francia advirtió este miércoles al presidente electo de EEUU, Donald Trump, que "la UE no permitirá que otras naciones del mundo, sean quienes sean, ataquen sus fronteras soberanas". Así se pronunció el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, tras no descartar el martes el magnate su intención de hacerse con el control de Groenlandia, además del Canal de Panamá, empleando la fuerza militar o coerciones económicas.

Pese a estas declaraciones, Barrot se mostró convencido de que Estados Unidos no invadirá Groenlandia, aunque considera que la Unión Europea debe despertar y ser consciente de que entramos en una época de "la ley del más fuerte".

En una entrevista este miércoles a la emisora France Inter, Barrot dijo que "somos un gran país en un gran continente que constituye el primer mercado del mundo y que debe afirmar sus principios y sus valores", antes de subrayar que Groenlandia forma parte de Dinamarca y por tanto es un territorio de la Unión Europea.

Insistió en que la "naturaleza profunda" de Estados Unidos es "contraria" con la idea del imperialismo, al ser preguntado por las palabras de Trump, que en una conferencia de prensa no descartó un posible recurso a la fuerza para sus ambiciones sobre el Canal de Panamá y Groenlandia.

No obstante, el jefe de la diplomacia francesa señaló que no hay que dejarse intimidar, sino que "hay que despertarse, reforzarse" también en el terreno militar.

"Está descartado -añadió- que la UE deje a otras naciones del mundo, sean las que sean y empezando por Rusia, que ataquen sus fronteras soberanas. Somos un continente fuerte, tenemos que reforzarnos más, tenemos que despertar".

El Gobierno francés y, sobre todo el presidente, Emmanuel Macron, están multiplicando en las últimas semanas los mensajes en dirección de los otros socios de la Unión Europea para asumir directamente su defensa, reduciendo su dependencia de Estados Unidos en la OTAN.

En el mismo sentido, el Gobierno alemán afirmó este miércoles que las fronteras no se pueden desplazar por la fuerza. "Por supuesto, hemos tomado nota y, como siempre, se aplica el principio de la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, a saber, que las fronteras no deben moverse por la fuerza. Y todo el mundo lo acata. Y sin duda seguirá siendo así", señaló en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno el portavoz del canciller, Steffen Hebestreit.

En una rueda de prensa la víspera en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue preguntado por si descartaba el uso de la "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal de Panamá y tomar el de la isla de Groenlandia.

"No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica", respondió Trump.

Sus declaraciones se produjeron después de que el hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., llegara ese mismo día a Groenlandia, en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte.