El TC de Rumanía valida la victoria del prorruso Georgescu: se medirá en la segunda vuelta a la europeísta Lasconi

El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) ha validado este lunes los sorprendentes resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, ganadas por el prorruso Calin Georgescu, quien se enfrentará a la europeísta Elena Lasconi en la segunda vuelta el próximo domingo 8 de diciembre.

El fallo despeja la incertidumbre que se cierne sobre el país desde que el Constitucional exigió un recuento de votos la semana pasada, después de que el triunfo de Georgescu levantara sospechas de fraude por intromisión externa en el proceso electoral.

Los miembros del Constitucional consideran "infundada" la solicitud de anulación de las elecciones que había presentado el candidato Cristian Vasile Terhes, quién había denunciado que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades.

La CCR analizó en su reunión de esta tarde los datos del recuento de los votos emitidos en la primera jornada de las elecciones, como había solicitado el Constitucional.



Georgescu, sin el respaldo de ningún partido, convirtió el 6% que le daban las encuestas en una clara victoria con el 23% de los votos, en parte mediante la enorme viralización de sus vídeos y mensajes en redes sociales.

El candidato ultra prorruso centró su campaña en TikTok, donde sus vídeos se visualizaron cientos de millones de veces en una estrategia organizada que incluía a 'influencers' que replicaban sus mensajes, según un análisis del 'think tank' Expert Forum.



Georgescu aseguró que no gastó "ni un lei" en la campaña electoral, por lo que la Autoridad Electoral Permanente solicitó a la Fiscalía que investigue al candidato ante las sospechas que suscita que no revelase ni gastos ni contribuciones.



Lasconi, candidata de la formación europeísta Unión Salvar Rumanía (USR), logró el 19% de los votos, con una ventaja de menos de 3.000 papeletas por delante del actual primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu.



Ante el inesperado resultado del ultranacionalista, los analistas rumanos pronosticaban que ese resultado podría fortalecer a la extrema derecha en las elecciones legislativas del domingo pasado, que finalmente no sucedió, ya que los comicios fueron ganados por el gobernante PSD.



Eso sí, el partido ultranacionalista AUR, dirigido por George Simion, duplicó su apoyo de 2020, alcanzando el 18 %.



Según analistas, Lasconi necesitará el apoyo del PSD y de sus votantes para poder ganar a Georgescu en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.