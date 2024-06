"Make Europe great again": Hungría elige un eslogan de Trump para su presidencia de la UE

"Make Europe great again". El Gobierno del ultra Viktor Orbán ha escogido el eslogan más popular de Donald Trump como lema para su presidencia del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año. MEGA en lugar de MAGA. Un gesto cargado de un alto valor simbólico con el que Budapest confirma implícitamente los peores temores de Bruselas: que usará la presidencia como plataforma para promover su agenda nacionalista y euroescéptica.

El Gobierno húngaro finge no ser consciente de que su eslogan parafrasea el Make America Great Again de Trump. "Es un lema europeo. No creo que Donald Trump haya nunca querido hacer a Europa grande de nuevo", ha respondido con una sonrisa irónica el ministro de Asuntos Europeos, János Bóka, durante la presentación de su programa. Hungría ya eligió Strong Europe como divisa para su presidencia de 2011.

"El lema es una referencia a una presidencia activa, manifiesta que juntos podemos ser más fuertes que individualmente, pero que a la vez se nos debe permitir ser lo que somos cuando nos juntamos. También transmite la idea de que Europa es capaz de convertirse en un actor global independiente en nuestro mundo en transformación", se ha justificado Bóka.

Lo cierto es que Viktor Orbán es uno de los pocos líderes europeos que mantiene excelentes relaciones con Trump, con el que comparte la ideología de derecha nacionalista y radical. Le visitó por última vez en su residencia de Mar-a-Lago el pasado mes de marzo. "No hay nadie mejor, más listo o mejor líder que Viktor Orbán. Es fantástico", dijo entonces el candidato republicano. La posición mayoritaria en la UE es de extrema preocupación ante un posible regreso de Trump a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre por su política exterior aislacionista y el riesgo de que desencadene nuevas guerras comerciales.

El otro elemento del logo de la presidencia húngara es el cubo de Rubik, inventado hace ahora 50 años por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik. "Refleja la capacidad húngara de resolver problemas y también la naturaleza compleja de los temas europeos. El objetivo es retratar la idea europea de unidad pero al mismo tiempo la voluntad de las naciones, que no son irreconciliables", ha explicado el ministro.

Aunque las competencias de la presidencia son muy limitadas, el hecho de que Hungría asuma las riendas de la UE durante el próximo semestre ha generado inquietud en algunas capitales y en la Eurocámara. En una resolución aprobada en enero, el Parlamento Europeo "se pregunta si el Gobierno húngaro será capaz de cumplir esta tarea de forma creíble en 2024, habida cuenta de su incumplimiento del Derecho de la Unión y de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado, así como del principio de cooperación leal".

La primera víctima de la presidencia húngara será muy probablemente Ucrania. Aparte de bloquear la ayuda militar de la UE, Budapest no ha parado de poner trabas a la entrada de Kiev en el club comunitario. La actual presidencia belga ha pisado el acelerador para aprobar el marco negociador y lanzar el diálogo en una reunión el próximo 25 de junio en Luxemburgo. Durante el semestre húngaro se prevé un frenazo total. "La apertura de capítulos de negociación no se plantea en absoluto", aseg

"En tanto que presidencia, vamos a ser un mediador honesto y cooperaremos de forma leal con todos los Estados miembros y las instituciones de la UE. No obstante, Hungría tiene una política europea bien definida, representa una alternativa europea clara. Esta visión de Europa también estará representada en nuestro trabajo", asegura Bóka.

En este sentido, el representante de Orbán ha celebrado el auge de los partidos de derecha radical en las elecciones europeas del 9-J. "Existe la posibilidad de lograr una mayoría de derechas que no era posible anteriormente. La otra novedad importante es que todos los partidos que hicieron campaña con la promesa de cambio han ganado fuerza, mientras que todos los que hicieron campaña diciendo que la UE iba en la buena dirección en los últimos 5 años han sufrido importantes pérdidas", ha celebrado Bóka.

En este sentido, Hungría insiste en que no apoyará un segundo mandato para Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión porque no está de acuerdo con sus políticas. Budapest no tiene en principio ninguna objeción contra el resto de candidatos: António Costa para la presidencia del Consejo Europeo y Kaja Kallas como Alta Representante para las Relaciones Exteriores y la Política de Seguridad.