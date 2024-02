El Gobierno de Francia pide la expulsión de un imán tras decir que la bandera es "satánica"

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, pidió la expulsión del territorio de un imán tras difundir un vídeo en el que califica la bandera nacional como "satánica". La Fiscalía ya está investigando a Mahjoub Mahjoubi, imán de la localidad de Bagnols sur Céze, por delito de odio y apología del terrorismo.

El religioso musulmán difundió una grabación en sus redes sociales en la que asegura que la bandera de Francia "no tiene ningún valor ante Alá" y es "satánica". "Ya no tendremos todas esas banderas tricolores que nos atormentan, que nos dan dolores de cabeza", afirmó en su discurso sin referirse expresamente a la bandera de Francia.

Mahjoub Mahjoubi, de 52 años, llegó a Francia hace más de 30 años, según informan medios locales. Es de nacionalidad tunecina y padre. Desde hace varios meses está en el punto de mira de las autoridades de inteligencia, según BFMTV. Además de imán también es vicepresidente de la Asociación de Musulmanes de Gard, el departamento francés en el que reside.

"He pedido la retirada de su permiso de residencia con vistas a su expulsión del territorio. Ninguna apelación al odio quedará sin respuesta", declaró en redes sociales el ministro del Interior. Precisamente, en su publicación anterior en X (antes Twitter) Darmanin señalaba que en 2023 el número de expulsiones por radicalismo islámico aumentó un 26% con respecto a 2022.

El imán se defiende

El caso ha levantado polémica e indignación en Francia y el imán ha dado entrevistas a varios medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Ha alegado que fue "un desliz del lenguaje" empleado en el vídeo y que en ningún momento se refería a la bandera francesa.

"En ningún caso, desde mi carrera de imán, he pensando ni por un segundo que la bandera francesa o la República me molestaban. Al contrario, siempre he defendido estos valores, que son muy, muy queridos", aseguró en una entrevista a BFMTV.

Al parecer se refería a la Copa Africana de fútbol, donde "las comunidades argelinas y marroquíes enarbolan banderas tricolores" que "dividen", explicó a Midi Libre este lunes. "Por eso dije que estas banderas nos están dañando cuando necesitamos hacer la paz", añadió.

"Debería haber hablado de banderas de diferentes colores, así esta polémica no se habría producido. Al utilizar el adjetivo tricolor pude hacer creer que estaba insultnado la bandera francesa. Entiendo que haya podido impactar, Es un desliz de lengua", aseveró.

Según Mahjoub Mahjoubi sus palabras se referían a que "el mundo musulmán y el fútbol" son "satánicos", no la bandera francesa.

"Si me expulsan me dolerá en el corazón porque seré tratado injustamente. He defendido los valores de Francia. Expresé mi total desacuerdo con los radicales, los fundamentalistas, Dáesh y condené el asesinato del profesor Samuel Paty así como los acontecimientos de Charlie Hebdo", explicó ante Midi Libre.

