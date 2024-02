La UE culpa a Moscú de la muerte de Alexei Navalny: "El régimen ruso es el único responsable"

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha responsabilizado a Rusia del fallecimiento del líder opositor Alexei Navalny en una prisión rusa.

"La Unión Europea considera al régimen ruso como el único responsable de esta trágica muerte", ha escrito este viernes en un mensaje en la red social X. Michel destaca que Navalny luchó por los valores de la libertad y la democracia y que "hizo el último sacrificio por sus ideales". "Los combatientes mueren. Pero a lucha por la libertad nunca termina", continuó.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se declaró este viernes "horrorizada" por la muerte Navalny y aseguró que "Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad".



"El mundo ha perdido a un luchador cuyo coraje resonará durante generaciones. Estoy horrorizada por la muerte del premio Sájarov Alexei Navalny. Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad. Su lucha por la democracia sigue viva. Nuestros pensamientos están con su mujer e hijos", escribió Metsola en redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha revelado que la muerte de Navalny es "un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen". También ha afirmado que Putin "no teme a nada tanto como a la disidencia de su propio pueblo" y se mostró "profundamente consternada y entristecida".

"Ha sido brutalmente asesinado"

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que Rusia tiene "preguntas muy serias que responder" para esclarecer todos los hechos sobre lo sucedido.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, también se ha hecho eco de la "terrible" noticia de la muerte del líder opositor ruso. "Navalny, el más feroz defensor de la democracia rusa, demostró un valor increíble a lo largo de su vida. Mis pensamientos están con su esposa y con el pueblo de Rusia, para quienes esta es una enorme tragedia", ha escrito en redes sociales.

Desde Letonia, su presidente Edgars Rinkēvičs califica la muerte de Navalny de asesinato. "Sea cual sea su opinión sobre Navalny como político, acaba de ser brutalmente asesinado por el Kremlin. Eso es un hecho y es algo que uno debe saber sobre la verdadera naturaleza del régimen actual de Rusia", ha afirmado.

Lo mismo ha hecho el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que afirma que "obviamente ha sido asesinado" porque a Putin no le importa quién muera con tal de mantenerse en el poder. "Como otros miles que fueron torturados hasta la muerte por culpa de esta persona", agregó, que no dudó en dejar claro que "Putin siempre mata". "Es la personificación de esta guerra y no parará. Sólo le podremos frenar juntos", ha añadido.

"Conmocionado" se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que Navalny ha sido "injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los derechos humanos y la democracia". "Mis condolencias a su familia y amigos y a todos los que en Rusia defienden los valores democráticos y pagan por ello el más alto de los precios", ha escrito en redes sociales.

Conmocionado por la noticia de la muerte en prisión de Alexei Navalny, injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los derechos humanos y la democracia.



Mis condolencias a su familia y amigos y a todos los que en Rusia defienden los valores democráticos y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 16, 2024

También el canciller alemán, Olaf Scholz, ha reaccionado a la "terrible" muerte del líder opositor ruso. "Es algo muy desconcertante. Conocí a Navalny en Berlín cuando intentaba recuperarse -en una clínica de Berlín del envenenamiento que sufrió en 2020-. Probablemente ha pagado su valentía con la vida. Sabemos qué régimen es este. Desde hace tiempo ya no es una democracia", ha señalado.

Navalny muere en la 'Polar Wolf Prision'

Navalny ha muerto este viernes de forma repentina. Según la oficina central del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, Navalny "se sintió mal este viernes durante una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento". Tras esto, varios equipos médicos de urgencia se desplazaron "de inmediato" a la Polar Wolf Prison, el infierno ártico que Putin reserva para sus enemigos, para atender a Navalny, que murió poco después.

"Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos constataron su muerte", señala un comunicado oficial que explica que una comisión de funcionarios de prisiones y médicos del aparato central de Moscú se dirigen a la cárcel para esclarecer el motivo de su muerte.

Desde el Kremlin aseguran que no tienen información sobre las causas de la muerte de Navalny, de 47 años. "Los médicos tienen que aclararlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que ha confirmado que Vladímir Putin ya ha sido informado del fallecimiento. El equipo de abogados del líder opositor señala que "no tenemos forma de confirmarlo ni de demostrar que no es cierto".

A la espera de que se conozcan las causas de la muerte, desde hace casi un año los abogados de Navalny han denunciado en varias ocasiones que estaba siendo "envenenado".

