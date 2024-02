Muere Alexei Navalny, en directo | Última hora y reacciones a la muerte del líder opositor ruso

El equipo del líder opositor ruso Alexei Navalny no confirma su muerte, según ha declarado este viernes en X su asistente Leonid Volkov. El abogado del líder opositor ruso está de camino a Kharp, donde se encuentra la prisión en la que ha muerto. "No tenemos forma de confirmarlo ni de demostrar que no es cierto", ha escrito.