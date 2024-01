Los agricultores franceses bloquearán París "por tiempo indefinido": 15.000 policías movilizados

París se prepara para un lunes de bloqueos protagonizados por centenares de agricultores. Varias organizaciones agrícolas piden al Gobierno francés mejores condiciones para dejar de sufrir una "competencia desleal" frente a sus vecinos españoles o italianos y han anunciado bloqueos de un "tiempo indefinido" en todas las vías de acceso a la capital francesa a partir de las 14.00 horas.

El Ministerio del Interior galo ha preparado como respuesta un extraordinario dispositivo compuesto por 15.000 policías y gendarmes para proteger las vías de acceso a París con la meta de impedir que la capital quede incomunicada o colapsada.

Está previsto que el modus operandi de los agricultores sea el mismo que en protestas previas. Es decir, montar barricadas con la ayuda de tractores y otros vehículos agrícolas. También han llegado a vaciar camiones que transportaban productos extranjeros.

Protestas de agricultores en Francia.

Al menos ocho autopistas que dan acceso a París (A1, A4, A5, A6, A10, A13, A15 y A16) están bajo la mira de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y de Jóvenes Agricultores (JJAA) de la región parisina, dos organizaciones que no secundaron la desmovilización de parte del sector tras los anuncios gubernamentales del viernes.



"Pido calma y determinación en una semana en la que enfrentaremos todo tipo de peligros", alertó el responsable de la FNSEA, Arnaud Rousseau, quien aseguró que su meta "no es ni la violencia ni la provocación" y sí presionar al Ejecutivo para que mejore las condiciones de vida de los agricultores.



Otra organización, Coordinación Rural, se ha marcado un simbólico objetivo, el de bloquear el mercado internacional mayorista de Rungis (afueras de París), considerado el mayor de productos frescos en el mundo.



El Ejecutivo francés liderado por el recién nombrado primer ministro Gabriel Attal, que se ha esforzado en ir al terreno junto a los agricultores y que ha multiplicado anuncios para calmar la revuelta, convocó el domingo un gabinete de crisis para evitar que el caos se instale ante un eventual bloqueo de París.



El Gobierno quiere ante todo proteger de cortes los accesos por autopista a los aeropuertos internacionales de Roissy y Orly y evitar el corte de Rungis, el mercado que abastece a buena parte de la capital y su región.



Por ello, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha ordenado movilizar a 15.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir "cualquier tipo de bloqueo" en la capital.



Darmanin aclaró el domingo que la consigna general será la de no intervenir en los bloqueos y matizó que una de las excepciones será si se confiscan camiones que transporten productos extranjeros.



"Eso es inaceptable y por ello hemos dado consignas de intervención y de detención si ocurren hechos así, que son esporádicos pero que ya han sucedido" durante la actual movilización, agregó.



Hasta el momento, el Ejecutivo se ha mostrado especialmente prudente a la hora de enviar efectivos policiales para disipar estas protestas, que ha juzgado pacíficas aunque se hayan bloqueado ya infraestructuras e incendiado algunos edificios públicos.



Bajo presión por este anunciado "sitio" a París, el Gobierno del europeísta Emmanuel Macron ha secundado el argumento de los agricultores y acusado de "la competencia desleal" a socios de la UE como España e Italia.



"Vamos a seguir avanzando para luchar contra la competencia desleal. A nuestros agricultores se les imponen reglas (fitosanitarias) que a otros (países) no", criticó este domingo el primer ministro francés, Gabriel Attal.



El jefe de Gobierno mencionó que al menos 40% de las frutas y verduras se importan (sobre todo de España e Italia) por el freno productivo que supone para Francia ciertas reglas medioambientales adoptadas en su legislación y aseveró que propondrá a sus socios comunitarios "más medidas" para blindar la soberanía alimentaria francesa.

