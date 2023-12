Navalny, el olvidado en la larga entrevista a Putin: sus abogados ignoran su ubicación desde el día 6

Este jueves, Putin dio su ya tradicional conferencia de prensa de fin de año, en la que desde 2020 aborda temas relevantes para periodistas y ciudadanos. En respuesta a sus preguntas, el presidente ruso ha hablado este año de las sanciones a Moscú, del progreso de la 'operación especial' en Ucrania, de los acuerdos para liberar a ciudadanos de EEUU, e incluso de qué cenará en Nochevieja.

De lo que no habló Putin —ni le preguntaron los asistentes— fue, por un lado, de la muerte de Yevgueni Prigozhin, líder del Grupo Wagner; y, por otro, del paradero de Alexéi Navalny, su principal opositor político que llevaba más de una semana desaparecido, cuando tuvieron el último contacto con el disidente, encarcelado en la colonia penitenciaria número 6 (IK-6) en la aldea de Melejovo, en la región de Vladímir, situada a más de 200 kilómetros al este de Moscú.

El día siguiente, este viernes, los servicios penitenciarios rusos (FSIN) admitieron que el líder opositor ha sido trasladado desde la cárcel "desde la institución penitenciaria situada en el territorio de la región de Vladímir", señala el informe del FSIN, según informa el portal Sota. Dicho informe fue leído durante la vista judicial por la denuncia presentada por Navalny contra la administración de la prisión Vladímir número 6, en la que se encontraba desde junio de 2022.

La llegada de Navalny al nuevo penitenciario será revelada de acuerdo con la ley, según informó el viernes el servicio penitenciario ruso. Los aliados del opositor, que se habían estado preparando para su esperado traslado a una colonia de "régimen especial", el grado más duro del sistema penitenciario ruso, afirman que no ha sido visto por sus abogados desde el 6 de diciembre y han dado la voz de alarma sobre su paradero.

El proceso de traslado de presos por ferrocarril a través del país más grande del mundo puede durar semanas, y los abogados y familiares no pueden obtener información sobre su paradero y bienestar hasta que llegan a su destino. Sota.vision, un medio de comunicación online en lengua rusa que realiza numerosos reportajes sobre tribunales, dijo que en una sesión del tribunal celebrada el viernes se había leído una nota sobre Navalny del servicio penitenciario de la región de Vladímir, donde Navalny estaba recluido en una colonia penal a 235 km al este de Moscú.

Sota.vision, cuyo fundador y redactor jefe han sido designados "agentes extranjeros" por las autoridades, citó la nota: "Alexéi Navalny abandonó la Institución Penitenciaria Federal IK-6 de la región de Vladímir para trasladarse a un centro penitenciario situado fuera de la región de Vladímir, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Municipal de Moscú de 4 de agosto de 2023". Su llegada al nuevo centro, que no se nombraba en la nota, se haría pública en el marco de la legislación vigente, decía la nota.

Navalny, un exabogado que saltó a la fama por satirizar a la élite del presidente Vladímir Putin y denunciar una vasta corrupción, fue condenado en agosto a 19 años adicionales de prisión, además de los 11 años y medio que ya estaba cumpliendo, informa Reuters. Kira Yarmysh, portavoz de Navalny, ha declarado: "No se sabe adónde se lo llevaron", y ha añadido que los abogados han sido informados de que abandonó la región de Vladímir el 11 de diciembre.

"Permítanme recordarles que los abogados no han visto a Alexéi desde el 6 de diciembre. Por qué no se les permitió reunirse con él, si Alexéi seguía en IK-6, no lo sabemos". Navalny se ganó la admiración de la dispar oposición rusa por regresar voluntariamente a Rusia en 2021 desde Alemania, donde había sido tratado por lo que las pruebas de laboratorio occidentales demostraron que fue un intento de envenenarle con un agente nervioso.

Navalny dice que fue envenenado en Siberia en agosto de 2020. El Kremlin negó haber intentado matarlo y dijo que no había pruebas de que hubiera sido envenenado con un agente nervioso. Sus partidarios lo presentan como la versión rusa del sudafricano Nelson Mandela, que un día saldrá de la cárcel para dirigir su país. Pero las autoridades rusas consideran que él y sus partidarios son extremistas vinculados a la CIA que pretenden desestabilizar Rusia. Han ilegalizado su movimiento, obligando a muchos de sus seguidores a huir al extranjero.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, declaró el lunes que Washington estaba profundamente preocupado por el bienestar de Navalny y había recordado a las autoridades rusas que eran responsables de lo que le había ocurrido. El Kremlin, que dijo que no seguía los movimientos de los presos individuales, dijo a Miller y a sus colegas que se ocuparan de sus propios asuntos.

Cuando se le preguntó el viernes si el Kremlin tenía alguna información sobre lo que le estaba ocurriendo a Navalny, el portavoz Dmitry Peskov dijo: "No. No. Repito una vez más: no tenemos la capacidad, ni el derecho, ni el deseo, de seguir el destino de los presos que cumplen condena por orden de un tribunal".

