Albares llama en la Eurocámara a evitar "a toda costa" la extensión de la guerra Israel-Hamás

Crece la preocupación en la Unión Europea por el deterioro de la situación en Oriente Próximo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lanzado un llamamiento ante el pleno de la Eurocámara, en nombre de la presidencia española del Consejo, para evitar "a toda costa" la extensión a toda la región de la guerra entre Israel y Hamás, en particular a Cisjordania y Líbano.

"Este conflicto está derivando desgraciadamente en un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Eso no nos lo podemos permitir, porque la seguridad de nuestras calles depende de ello, porque los equilibrios políticos mundiales también dependen de ello. Hemos de hacer un esfuerzo gigantesco para conseguir evitar esta deriva, evitar que el conflicto se extienda a la frontera con el Líbano", ha dicho jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en el mismo debate.

Tanto Albares como Borrell y también Ursula von der Leyen han condenado el ataque contra el hospital Al Ahli en Gaza. "Las escenas del hospital Al Ahli son horrorosas y angustiosas. No hay excusa para atacar un hospital lleno de civiles. Es necesario establecer todos los hechos y los responsables deben rendir cuentas", ha dicho la presidenta de la Comisión. Ninguno de los 3 se ha pronunciado sobre la autoría de la matanza.

"En estos momentos tan graves, hay que evitar a toda costa la extensión regional del conflicto. Europa y España están comprometidos con la estabilidad y con la paz en la región. Nuestro primer objetivo también debe ser mantener la paz y la estabilidad en Cisjordania y en Líbano. Especialmente preocupante es la situación en Líbano, un país fragilizado", ha dicho Albares, que ha recordado que el general español Aroldo Lázaro es el jefe de la Misión de Paz de la ONU en Líbano.

El jefe de la diplomacia española defiende que la UE debe apostar por reactivar cuanto antes el proceso de paz entre israelíes y palestinos. "No permitamos que nadie instrumentalice esta tragedia para sus propios fines, pero también empecemos a pensar hoy en el día en que termine esta nueva espiral de violencia", ha defendido Albares.

"Sólo conseguiremos poner fin a una tragedia que se ha repetido ya demasiadas veces si logramos materializar de una vez por todas la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto al otro en paz y en seguridad. Y esto pasa por un acuerdo definitivo, con arreglo a los acuerdos ya firmados y a los parámetros que se han negociado desde la conferencia de paz de Madrid", sostiene el ministro de Exteriores.

"Comprometámonos hoy aquí, y esta sería la mejor manera de honrar a los muertos de un lado y del otro, a construir la paz entre ellos, que sólo puede pasar porque arquitectura política que ya ha sido acordada que ya está en la resoluciones de las Naciones Unidas que necesita el impulso político", ha coincidido Josep Borrell, que sostiene que la solución de los dos Estados es la única posible aunque parezca más lejos que nunca.

El jefe de la diplomacia de la UE ha condenado de nuevo el atentado terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre, que se ha cobrado la vida de más de 1.000 israelíes. Pero también ha pedido condenar las más de 3.000 muertes de civiles en Gaza, así como el corte del suministro del agua, luz y electricidad decretado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Condenamos estos terribles ataques terroristas (de Hamás), pero también creo que tenemos que condenar los muertos civiles que se producen en Gaza y que alcanzan ya los 3.000, porque coordinar una tragedia no nos debería impedir condenar la otra", ha argumentado Borrell.

"Cortar el agua y los suministros básicos de una población no es compatible con el derecho de la guerra. En este momento no hay más agua en Gaza y hay más de 3.000 muertos y una cuarta parte de ellos son niños. No podemos hacer responsables a todos los gazatíes de las acciones criminales de Hamás", sostiene el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.

"No podemos admitir el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. Hay que distinguir, tenemos que distinguir en todo momento entre objetivos terroristas y población civil. La ayuda y la cooperación europeas a la Autoridad Nacional Palestina y al pueblo palestino no solamente no deben interrumpirse sino que deben reforzarse", ha defendido también Albares.

