Bomba a bordo o "algún otro sabotaje": lo único que se descarta es que un misil matara a Prigozhin

La repentina muerte de Yevgueni Prigozhin tras estrellarse este miércoles el avión en el que viajaba ha conmocionado al pueblo ruso, que está realizando homenajes espontáneos por todo el país al que fuera líder del Grupo Wagner.

Por el momento, se desconocen las causas del suceso, aunque algunos medios y canales de Telegram han barajado varias versiones: desde un atentado con bomba por orden del Kremlin a un misil de la defensa antiaérea rusa o un ataque con drones enemigos.

El Pentágono afirmó este jueves que, según su primera evaluación, Prigozhin falleció a bordo del avión que se estrelló al norte de Moscú, pero descartó que haya sido por un ataque de un misil del tipo tierra-aire, como han indicado algunos medios.

[Putin da el pésame a la familia de Prigozhin: "Fue un empresario talentoso que cometió errores"]

La muerte de Prigozhin y la cúpula del Grupo Wagner fue un asesinato, según han asegurado fuentes oficiales estadounidenses al diario The Wall Street Journal (WSJ).

Las fuentes, no identificadas, añaden que el avión no fue derribado con un misil tierra-aire, sino que pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro del avión Embraer donde viajaban los siete directivos de Wagner y tres tripulantes, o pudo ser "alguna otra forma de sabotaje".

El portavoz del Departamento de Defensa, general de brigada Pat Ryder, dijo en una rueda de prensa que EEUU continúa examinando lo ocurrido. Preguntado por los periodistas sobre si el Pentágono cree que Prigozhin pudo ser "asesinado de forma deliberada", Ryder se limitó a responder que no iba a compartir datos de inteligencia, según recoge Efe.

Este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió que iba a encargar una investigación para analizar todas las causas del siniestro. "Lo que es totalmente seguro, porque me ha informado el jefe del Comité de Investigación, es que se ha abierto el procedimiento preliminar para analizar el suceso de manera exhaustiva y hasta el final", aseveró Putin.

Vladimir Putin sonríe en una reunión con militares celebrada este jueves en el Kremlin. Reuters

El WSJ cita a otra fuente oficial británica que es aún más contundente en sus acusaciones, al afirmar que la sospecha más probable es un asesinato encargado o ejecutado por el servicio de espionaje interior ruso, el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El miércoles, nada más conocerse que el avión de Prigozhin se había estrellado, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la noticia no le sorprendía, y aunque aseguró no disponer de información concreta, apuntó al presidente ruso: "No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para conocer la respuesta".

En sus primeras palabras tras anunciarse oficialmente la muerte de su antaño estrecho aliado, Putin lanzó este jueves mensajes ambivalentes sobre Prigozhin y Wagner: "Me gustaría destacar que realizó una notable contribución a la causa común de la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania. Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos".

Pero a continuación añadió: "(Prigozhin) fue una persona con un destino complicado. Cometió graves errores durante su vida, pero logró los resultados necesarios para sí mismo y, cuando yo se lo pedí, para la causa común, como en estos últimos meses", sentenció.

[Los seis del Grupo Wagner que viajaban con Yevgueni Prigozhin en el avión que se estrelló en Rusia]

El avión privado Embraer donde viajaba el jefe de Wagner se estrelló en la tarde del miércoles y murieron sus 10 ocupantes. Según informó la agencia de aviación civil, Rosaviatsia, en el Embraer-135 viajaban siete pasajeros, entre ellos Prigozhin y su mano derecha, Dimitri Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa (GRU).

La catástrofe aérea tuvo lugar en la región central de Tver cuando el avión, que había despegado de Moscú, se dirigía a San Petersburgo.

