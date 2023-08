La muerte de Prigozhin descabeza a Wagner y amedrenta a los opositores a Putin en el Kremlin

Daban las once de la noche en Moscú y un archivo adjunto de Telegram se propagaba por los teléfonos de Rusia: la Cabalgata de las valquirias recorría los canales de difusión del Grupo Wagner anunciando que su jefe, Yevgueni Prigozhin, había muerto. Esta ópera, del compositor alemán que da nombre a la mayor organización paramilitar del siglo XXI, era el lamento de más de 50.000 hombres por la pérdida de un "padre", según refería la propia nota necrológica.

Resulta difícil imaginar el paradero de Wagner sin su líder ―y su número dos, Dmitry Utkin, también a bordo del avión―. Desde que lo fundó en 2014, Prigozhin ha sido el comandante de tropas que han luchado por la expansión de Rusia en frentes de todas las latitudes: Ucrania, sí, pero también Siria, Mali, Sudán o Libia. Algunos de los mercenarios ya se han organizado tras conocer su orfandad, y las facciones asentadas en Bielorrusia desde el mes pasado de julio han anunciado movilizaciones.

Pero esta red de milicianos huérfanos no sólo hereda frentes abiertos fuera de Rusia. Ni mucho menos: en casa, la situación es crítica. Prigozhin había sido en los últimos meses la mayor amenaza interna para la estabilidad del Estado, y había traído los mayores quebraderos de cabeza al Gobierno de Vladimir Putin.

Los bomberos trabajan entre los restos del avión de Prigozhin, este miércoles en Tver. Reuters

Las provocaciones del jefe de Wagner a Moscú culminaron con el fallido motín del pasado 23 de junio, un intento de humillar al Kremlin que consiguió arrebatarle el control del Estado Mayor ruso en la ciudad de Rostov. Las tropas rebeldes, que fueron contenidas rumbo a Moscú, acabaron acordando con Putin su traslado a Bielorrusia. Aunque, más tarde, Prigozhin regresó y viajó por territorio ruso libremente. Este lunes reapareció en un vídeo en el que daba a entender que estabaen África.

Muchos dicen que la muerte del líder paramilitar es la venganza de Putin por la sublevación de junio. Resulta simbólico que el episodio haya sucedido justo dos meses después del motín de Wagner. Si esto es obra del Kremlin, el presunto asesinato podría ser también un aviso a navegantes: quien ose desafiar la autoridad del presidente se enfrenta a un futuro como el de Prigozhin.

Yevgueny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, en un vídeo difundido por él mismo este lunes.

El propio Joe Biden, presidente de EEUU, comparte sus sospechas abiertamente: "No hay mucho que pase en Rusia en lo que el Putin no esté detrás", declaró la tarde del miércoles después de que la noticia lo sorprendiera de vacaciones. Pero no es posible aún emitir más que intuiciones: la suerte de Prigozhin podría haber sido otra, y su avión podría haber sido golpeado por sistemas de defensa de la unidad militar 55443 que sobrevolaba, según indica Anton Gerashchenko, activista ucraniano y asesor de Volodímir Zelenski.

Mientras se dilucidan los hechos, lo cierto es que la muerte de Prigozhin abre una fuerte crisis interna en Rusia. Con Wagner descabezado, no hay un claro reemplazo para Prigozhin: Utkin, su mano derecha, ha fallecido en el accidente. El testigo podría agarrarlo Mijaíl Mizintsev, el 'carnicero de Mariúpol': pese a que fue destituido en abril, su participación en el motín de junio sugiere que sigue asociado a la red mercenaria.

Los más 50.000 hombres de Wagner, movilizados en frentes activos como el de Mali, también pueden reconducir el mando. Si consiguen organizarse como prometen hacerlo en Bielorrusia, su papel puede tornarse decisivo para el futuro de un grupo hasta ahora estrictamente jerárquico.

Las próximas jornadas determinarán el futuro de una organización que ha sido crucial para la expansión militar de Rusia. No hablamos sólo de la invasión a Ucrania: el peso de Wagner ha ayudado a mantener a Bachar al Asad al frente de Siria, dirigir golpes de Estado en el Sahel, y conseguir recursos para Moscú en Sudán o Venezuela.

