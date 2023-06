Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Putin ordena detener al jefe del Grupo Wagner: Prigozhin asegura controlar la ciudad de Rostov

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, evitó este sábado opinar sobre la sublevación del grupo de mercenarios Wagner.

"No puedo hablar, lamentablemente no tengo las informaciones necesarias, cuando llegue a Brasil y me informe de todo lo que sucedió ayer, de diferentes fuentes, lo haré, pero hacerlo ahora sería precipitado", declaró Lula a los medios en París.

El presidente brasileño fue insistentemente cuestionado sobre este asunto en la rueda de prensa sobre su gira por Europa, pero evitó siempre responder.