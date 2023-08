"Malgasta munición, repite el error de Rusia al inicio de la invasión": crecen las críticas a Ucrania en EEUU

Como viene siendo costumbre desde la pasada primavera, la prensa estadounidense se llenó este martes de noticias lúgubres para Ucrania, con las habituales críticas a la planificación de la actual ofensiva. Mientras el New York Times y el Washington Post reducían su cobertura de la guerra a la situación en Kupiansk, donde los rusos llevan desde marzo atacando sin que se observen cambios drásticos en la situación, la CNN directamente emitía una entrevista con el general de división James "Spider" Marks en la que se mostraba implacable con el alto mando ucraniano.

Según el general ya retirado, Ucrania estaría cometiendo varios errores de bulto. El primero, malgastar munición en ataques sin sentido contra puntos muy alejados del frente, como Crimea o incluso Moscú. Se trata de misiles y de drones, según Marks, que podrían utilizarse en primera línea y que acaban en ninguna parte. El problema, incide el analista, es que Ucrania no acaba de centrarse en un solo punto de ruptura y pretende abarcar demasiado. Es una crítica bastante habitual en los Estados Unidos, que abogan por escoger un lugar concreto y concentrar ahí todas las fuerzas para partir en dos la defensa rusa.

Sin embargo, Ucrania tiene otro enfoque que, hasta ahora, no se puede decir que le haya salido demasiado mal. Ante una evidente falta de recursos que Estados Unidos no suele padecer en sus guerras, el general Valeri Zaluzhnyi ha preferido un avance lento pero constante que no ponga en riesgo la vida de sus hombres. Ucrania tiene una fuerza limitada incluso en número de soldados y no puede gastarla sin más al rojo o al negro como si fuera un casino. Prefiere avanzar ampliando el frente para obligar a Rusia a mover también sus defensas. Teme que, en un ataque frontal, sin la superioridad necesaria sobre el terreno -el propio Marks recomienda una ratio de tres atacantes por defensor-, sean sus hombres los que salgan perdiendo.

[La absoluta pasividad rusa permite a Ucrania tomar Robotyne y mantener los avances en Zaporiyia]

No lo ve así el general estadounidense. En su opinión, Ucrania está repitiendo el error de Rusia al inicio de la invasión, cuando quiso atacar desde demasiados puntos a la vez, en lugar de centrarse en uno solo e ir ampliando su dominio desde ahí. "No parece que hayan aprendido la lección", concluyó la entrevista Marks, con un tono fatalista que coincidía con el de la presentadora, quien no dudó en calificar de "excesivamente lenta" la ofensiva ucraniana y volvió a citar el descontento de anónimos oficiales del Pentágono.

Del Discord a Bakhmut

Este tira y afloja entre la prensa estadounidense -se supone que apoyada por determinados mandos- y la estrategia de Zaluzhnyi resulta cuando menos chocante teniendo en cuenta que Estados Unidos es un aliado económico y militar de Ucrania. Parece que, al financiar la guerra, los militares estadounidenses se sienten con el derecho a llevar la voz cantante en un conflicto que les pilla a muchos miles de kilómetros de distancia y sobre un terreno que desconocen por completo.

[Así son los cazas F-16 que Dinamarca y Países Bajos cederán a Ucrania para blindar su espacio aéreo]

Los medios acogieron con entusiasmo las llamadas "filtraciones del Pentágono" del pasado mes de abril, aunque al final resultaran ser la selección interesada de un jovencísimo ayudante vinculado a los movimientos de la derecha alternativa en un grupo de la red social Discord. En ellos, ya se anunciaba el fracaso de la ofensiva de verano meses antes de que siquiera empezara y se insistía en que Ucrania no podría mantener el ritmo ruso de munición, algo que el general Marks también insinúa de alguna manera en su entrevista.

Al mismo tiempo, se decía que la situación en Bakhmut -por entonces, aún no controlada por completo por el Grupo Wagner- era crítica y que los ucranianos debían salir de ahí cuanto antes si no querían verse rodeados y perder decenas de miles de hombres. Bakhmut tardaría aún dos meses más en caer y en el camino fueron los mercenarios de Wagner los que perdieron miles de hombres, lo que, junto al enfrentamiento político entre Eugeni Prigozhin y la cúpula del Kremlin, ha llevado en la práctica a la desaparición del ejército privado del suelo ucraniano.

[Ucrania confirma la toma de Urozhaine y se lanza hacia el este ante el desconcierto ruso]

Las réplicas del ISW

Desde entonces, como decíamos, la prensa estadounidense ha insistido sistemáticamente en señalar las carencias del ejército de Zaluzhnyi, prestando muy poca atención a sus éxitos. Por remitir de nuevo a lo publicado el martes, apenas se podían encontrar referencias a la toma de Robotyne, traspasando la primera línea defensiva rusa en Zaporiyia, ni a los avances en el saliente de Vremievski después de la toma de Urozhaine. De hecho, la aceleración de los éxitos ucranianos ha coincidido con un extraño desinterés mediático por la guerra en los grandes diarios americanos.

Es difícil saber de dónde viene este desencuentro que ha hallado eco incluso en los informes del prestigioso Institute for the Study of War (ISW). El pasado sábado 19 de agosto, el ISW se veía obligado a responder a la afirmación publicada por el Washington Post dos días antes en la que oficiales estadounidenses -anónimos, por supuesto- aseguraban que Ucrania fracasaría en su intento de llegar hasta Melitopol y que dicho fracaso supondría a su vez la imposibilidad de aislar la península de Crimea y cortar sus comunicaciones terrestres con la Ucrania ocupada por los rusos.

[Rusia se aleja del frente y ataca Lutsk y Leópolis, al oeste de Ucrania y a las puertas de la OTAN]

Según el "think tank", estas afirmaciones no solo eran "prematuras" y obviaban el hecho de que Ucrania estaba dañando toda la infraestructura militar que rodea Melitopol y su defensa, sino que sus conclusiones eran inexactas: liberar Melitopol no era la única manera de aislar Crimea. Se podía hacer mediante el bombardeo de las líneas de comunicación a lo largo del mar de Azov, algo que los expertos mediáticos vienen considerando, como ha quedado claro, "un malgasto de munición".

En cuanto al empeño por resaltar los avances en Kupiansk, lo cierto es que la situación no parece diferir demasiado de lo visto meses atrás. Las noticias de desalojos parciales de civiles tanto de la ciudad del noreste de Járkov como de otras poblaciones junto al río Oskil son frecuentes al menos desde finales de invierno, sin que Rusia haya conseguido en ningún momento poner en peligro el control ucraniano de la localidad liberada el pasado mes de septiembre. Puede que esta vez todo sea distinto, pero no lo cree así, de nuevo, el ISW, que ve más probable que estemos ante un intento de distraer tropas de otros frentes para así dificultar aún más los ataques enemigos en zonas críticas. Afirmación que coincide con lo que venimos publicando en EL ESPAÑOL.

