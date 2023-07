Desfigurada y con 50 puntos de sutura: paliza a una joven en Toulouse por llevar ropa poco adecuada

Francia se ha convertido en noticia en los últimos meses por la escalada de conflictos que se han producido en las calles de sus principales ciudades. El último y espeluznante suceso ha acontecido en Toulouse, donde una joven de tan solo 19 años ha sido brutalmente agredida. Tal fue la violencia empleada contra la chica que quedó desfigurada después de recibir un terrible ataque a cargo de cuatro menores.

Los terribles hechos ocurrieron en la noche del pasado martes en el centro de la ciudad de Toulouse. La joven de solo 19 años fue atacada mientras iba caminando junto a su novio. Ambos estaban compartiendo una velada juntos cuando fueron abordados por, al parecer, un grupo de cuatro menores.

Aunque las informaciones vertidas sobre el suceso no están del todo claras, poco a poco se van conociendo más detalles sobre lo sucedido. Algunos medios han informado que en principio había sido un grupo de hasta 12 personas de origen magrebí quienes habían golpeado a la joven. No obstante, estos últimos son datos que no están confirmados. La joven agredida se llamaba Anissa.

¿Cómo fue el ataque a la joven de 19 años de Toulouse?

Anissa es una joven de 19 años que fue agredida el pasado martes por la noche. La chica iba con su novio caminando por el centro de Toulouse alrededor de las 03:00 horas de la madrugada cuando fueron asaltados por cuatro jóvenes menores de edad, dos chicos y dos chicas. Estos se metieron con el atuendo de la mujer de 19 años, ya que consideraban que era "poco apropiado". Por ello, comenzaron a increparles hasta que la discusión pasó a actos violentos.

Así lo han apuntado las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, cuestión que ha generado una enorme polémica. Tras los primeros insultos cruzados, la discusión pasó a mayores hasta que aparecieron los golpes. En ese momento se desató una enorme pelea en la que los jóvenes menores de edad agredieron a la pareja con cristales cogidos de botellas rotas.

La joven de Toulouse se llevó la peor parte, ya que los cuatro jóvenes golpearon una y otra vez de manera brutal a la chica hasta desfigurarla. Después de recibir esta impresionante agresión, varias personas que se encontraron la escena llamaron a la policía y a los servicios sanitarios.

La joven fue trasladada rápidamente a urgencias para que fuera atendida de las lesiones que había sufrido. A su llegada a un centro médico, le curaron las heridas para las que necesitó más de 50 puntos de sutura en la cara, el cuello, la espalda, los brazos y las piernas. Una paliza brutal que no olvidará fácilmente, ya que las marcas que le ha dejado este dantesco ataque permanecerán en su piel durante mucho tiempo.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta brutal agresión?

El caso de la agresión sobre Anissa, la joven de 19 años de Toulouse, se ha viralizado en redes sociales y ha dado la vuelta al mundo. Tanto es así que la joven ha decidido publicar varios mensajes a través de sus perfiles en los que ha mostrado las terribles heridas que le provocó este grupo de cuatro menores.

"Soy esa mujer de 19 años y me gustaría daros las gracias a todos por las muestras de apoyo tras esta tragedia". Además de las heridas con una interminable cantidad de puntos de sutura, Anissa confirmó que tenía la nariz rota a consecuencia de los golpes que recibió en la cara.

La chica ha confirmado que publicó estas fotos en redes sociales para buscar una reacción de la sociedad y para condenar este brutal acto violento contra ella por el simple hecho de la ropa que llevaba puesta. Además, ha pedido con esperanza que sus agresores reciban "un merecido castigo". En estos momentos se encuentra de baja médica recuperándose de las lesiones.

Por su parte, la Policía ya ha realizado los primeros avances de la investigación haciendo que los cuatro menores pasaran a disposición judicial. El principal agresor se encuentra en prisión a la espera de juicio. Tendrá que comparecer ante el Tribunal de Menores el próximo 17 de agosto. Mientras tanto, los otros tres están bajo vigilancia judicial. Todos tienen entre 14 y 17 años.

El fiscal Samuel Vuelta-Simon ha comunicado que los cargos que se les imputan a los cuatro jóvenes son por "violencia en grupo en estado de embriaguez con armas". Tras lo sucedido, la familia de la joven ha creado un fondo de aportaciones para ayudarla con los trámites legales de la denuncia y del juicio y también para cubrir los costes médicos de los tratamientos que tendrá que recibir para completar su recuperación.

