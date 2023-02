Silvio Berlusconi, absuelto de comprar el silencio de las mujeres que acudían a sus fiestas 'bunga-bunga'

El Tribunal de Milán ha absuelto este miércoles al exprimer ministro Silvio Berlusconi en el que caso que trataba de esclarecer si sobornó a testigos, sobre todo a mujeres, para que no revelaran lo ocurrido en sus polémicas fiestas bunga-bunga en 2010.

El magnate, de 86 años, estaba acusado de un delito de corrupción por, supuestamente, haber pagado por el silencio de los que acudían a sus fiestas, 28 de los cuales estaban imputados en este proceso judicial por perjurio y que han quedado también absueltos. El pasado mes de mayo la Fiscalía pedía seis años de cárcel para Berlusconi así como la incautación de casi 11 millones de euros.

El juez considera que "el hecho no subsiste", es decir, que no ha sido probada la acusación contra Berlusconi y una veintena de mujeres que acudían a aquellas fiestas, entre ellas la marroquí Karima El Mahroug, alias Ruby, origen del escándalo.

Caso Ruby

Esta no es la primera vez que Berlusconi sale absuelto de un juicio relacionado con sus fiestas privadas. En octubre de 2021 el juez no vio probado que sobornarse al pianista Danilo Mariani que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra en el juicio.

El juicio forma parte del caso Ruby, apodo de la joven marroquí Karima el Mahroug, con quien el político mantuvo relaciones sexuales cuando ella era menor de edad y en el que se trata de esclarecer si el magnate sobornó a los testigos de otros procesos para que mintieran sobre lo que ocurría en sus fiestas.

De aquellas "cenas elegantes", como las denominó Berlusconi, surgió un juicio por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el que llegó a ser condenado a 7 años e inhabilitado. En 2015, Berlusconi fue absuelto.

Después, afrontó el juicio conocido como Ruby bis, en el que fueron condenados en segundo grado algunos de sus colaboradores: el periodista Emilio Fede, el representante de artistas Lele Mora y la política y actriz Nicole Minetti, por inducción a la prostitución y proxenetismo.

La causa principal, la que concluida hoy, salvo recursos de la Fiscalía, se instruye en Milán, pero el caso tuvo que ser desglosado por cuestión de competencias en diferentes ramas en Turín, Pescara, Treviso, Monza y Siena, derivando en un goteo de sentencias.

La Fiscalía de Milán sostenía en este proceso que el entonces primer ministro pagaba miles de euros al mes a muchas de las mujeres que acudían a sus fiestas en su mansión de Arcore y en su entonces residencia romana, Palacio Grazioni, en pleno centro.

