Putin, a la desesperada: una ley permitirá que hasta los diputados de la Duma vayan a la guerra

Vladímir Putin busca diferentes fórmulas para revertir la situación de sus tropas en Ucrania y conseguir apoyo internacional. El Ejército ruso sufrió este sábado su segunda gran derrota en el este de Ucrania en menos de un mes al retirarse de la estratégica ciudad de Limán. Mientras tanto, el Papa Francisco le ha pedido de forma directa y explícita este domingo que "detenga la espiral de violencia y muerte".

En primer lugar, el partido encabezado por Putin, Rusia Unida, presentará una ley que permitirá a los diputados de la Duma (cámara baja del Parlamento) ser movilizados voluntariamente para combatir en Ucrania.



"La ley federal estipula que los diputados no deben ser movilizados. Ahora planteamos la cuestión para que mis colegas de partido puedan ser movilizados", explicó este domingo Vitali Milónov, diputado oficialista por San Petersburgo, a la agencia RIA Nóvosti.

Milónov, conocido por sus duras críticas a la oposición democrática y las minorías sexuales, aseguró haber tratado ese asunto con el secretario general de Rusia Unida, Andréi Turchak, quien ordenó modificar el reglamento de la Duma. Actualmente, si un parlamentario decide presentarse voluntario y no asiste a las sesiones legislativas, está violando el reglamento.



"Si se toma esa decisión, entonces nuestros (diputados) voluntarios ya no serán infractores del reglamento. Y así, todos aquellos que lo deseen podrán movilizarse. Nunca ha habido un precedente así", explicó.



Además, precisó que, a diferencia de otros voluntarios y los reservistas, los diputados que combatan no recibirán salario, sino que se financiarán ellos mismos su estancia en Ucrania. Esta semana Milónov, que tiene seis hijos, anunció que se había alistado a una unidad de artillería para defender el Donbás de los ataques del Ejército ucraniano.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un discurso en Moscú el pasado viernes. Reuters

Esta nueva medida que pretende aprobar el Kremlin es una muestra más de la desesperación de Putin y su control sobre la guerra. Incluso, el presidente ruso admitió errores esta semana sobre la movilización parcial decretada, que ha provocado un éxodo masivo de hombres en edad militar.



Según informa hoy el Instituto de Estudio de la Guerra, el Estado Mayor ha decidido acelerar la graduación de los cadetes en academias militares debido a la escasez de oficiales. Estos, junto a los reservistas, serán enviados a la retaguardia después de menos de un mes de preparación.

Polémicas anexiones

Putin tiene aliados en su objetivo de construir un nuevo orden mundial, pero se ha quedado solo en su defensa de la anexión de los territorios ocupados por sus tropas en el este y sur de Ucrania (Jersón, Zaporiyia, Luganks y Donetsk).

"En todo el mundo, incluido Europa y Estados Unidos, tenemos muchos correligionarios. Sentimos y notamos su apoyo. En diferentes países y sociedades se desarrolla un movimiento anticolonial y liberador contra la hegemonía unipolar", aseguró Putin en el discurso que pronunció el viernes en el Kremlin antes de firmar tratados de anexión.

Vladímir Putin junto al líder chino Xi Jinping el pasado septiembre. Reuters

El líder ruso también habló de una "nueva realidad geopolítica" en la que Occidente ya no dictará las reglas de juego. En eso cuenta con el apoyo de China, cuyo líder, Xi Jinping, le ha llamado a liderar juntos un mundo cambiante y a defender los intereses de los países en desarrollo.

Otros países como India, Irán y Turquía comparten su visión, pero ninguno ha apoyado ni su aventura militar ni la interpretación radical del Kremlin sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos en Ucrania.

El pasado mes de septiembre, Putin intentó disipar todas las dudas sobre la operación militar en Ucrania de Xi Jinping y del primer ministro indio, Narendra Modi, durante la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero no le salió bien.

"No es momento para guerras", le transmitió Modi. Por su parte, Pekín le ha llamado a "respetar la integridad territorial de todos los países".

Francisco advierte a Putin

El Papa ha pedido explícitamente a Putin este domingo que "detenga la espiral de violencia y muerte" en Ucrania "también por amor a su pueblo" en un Ángelus atípico. El Pontífice también ha expresado su preocupación ante la "amenaza nuclear" y ha criticado las anexiones territoriales "contrarias al derecho internacional".

Francisco ha trastocado la estructura tradicional del Ángelus, que preside cada domingo, y ha decidido dedicar toda la oración mariana a la coyuntura en Ucrania. El Pontífice, que no suele nombrar a jefes de Estado en este tipo de ceremonias, se ha dirigido explícitamente al líder ruso para implorar el fin de la guerra. A continuación, ha pedido a Volodímir Zelenski que esté abierto "a propuestas serias de paz".

Mi llamamiento se dirige ante todo al Presidente de la Federación Rusa, suplicándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. #Ucrania #Rusia @KremlinRussia_E — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 2, 2022

"El curso de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazante, que me suscita una gran preocupación. Por eso hoy quiero dedicarle toda mi reflexión antes del Ángelus. En efecto, esta terrible e inconcebible herida de la humanidad, en lugar de curarse, sigue sangrando cada vez más, con el riesgo de extenderse", ha afirmado.

Por esta razón, ha renovado su llamamiento a un alto el fuego de inmediato. "Que se detengan las armas y se busquen las condiciones para una negociación capaz de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino acordadas, justas, estables", ha añadido.

