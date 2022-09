Georgia Meloni y el hobbit: la pasión por 'El Señor de los Anillos' de la primera mujer que liderará Italia

Roma, Piazza del Popolo, última hora de la tarde del jueves. Es el gran mitin de cierre de la campaña electoral de la derecha italiana, en vísperas de las próximas elecciones generales de este domingo, donde dicha coalición podría alcanzar incluso la mayoría absoluta en el Parlamento transalpino, atendiendo a los últimos sondeos publicados en el país hace dos semanas. Tras las intervenciones de Silvio Berlusconi (Forza Italia) y Matteo Salvini (Liga), llega el turno de la gran favorita, Giorgia Meloni, que los presentes están esperando con ansia en cuanto estrella nacionalista del momento.

Justo antes de que Meloni pise el escenario, se oye la voz de un hombre que termina apareciendo ante el público de la histórica plaza romana. La voz masculina, grave y radiofónica, con tono cinematográfico, es la de Pino Insegno, conocidísimo doblador transalpino de cientos y cientos de películas en el país con forma de bota. Justo antes de la esperada aparición de Meloni, el doblador pronuncia una frase: “Llegará la hora de los lobos y de los escudos cuando la era de los hombres llegue al fracaso, ¡pero no es éste el día! ¡Hoy lucharemos!”. El doblador Pino Insegno no ha hecho otra cosa que recitar un pasaje de El Señor de los Anillos, una de las obras más inspiradoras para Giorgia Meloni, la gran favorita en las próximas elecciones generales en Italia.

“Creo que Tolkien podría explicar mejor que nosotros aquello en lo que los conservadores creemos”, dijo una vez Meloni, actualmente presidenta del Partido de los Conservadores Europeos. En más de una ocasión, Giorgia Meloni, líder del partido nacionalista Hermanos de Italia (HDI), ha declarado su pasión por El Señor de los Anillos, la conocida saga literaria de fantasía escrita por el célebre autor británico J.R.R. Tolkien.

Un Anillo para gobernarlos a todos...

La jefa de Hermanos de Italia (HDI) no pierde ocasión, en las redes sociales, de recordar eventos vinculados a la conocida serie de libros del escritor inglés nacido en Sudáfrica. “Nació hoy J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos y muchos otros libros extraordinarios que han marcado el imaginario de muchísimas generaciones. Espero que también mi hija pueda leer y aprender pronto sus inolvidables historias ricas de valores y significados”, publicó una vez Meloni en su cuenta de la red social Twitter en coincidencia con la fecha de nacimiento del autor británico, añadiendo: “Gracias por habernos enseñado a creer y soñar”.

Hay puntos de unión que vinculan a Meloni, Tolkien y el conservadurismo con matices católicos. A lo largo de su vida, J.R.R. Tolkien ha mencionado en varias ocasiones los nexos entre el mensaje cristiano y católico con la literatura fantástica. La cuestión es que Giorgia Meloni le da una vuelta de tuerca, llegando a considerar la conocida saga de El Señor de los Anillos una suerte de “texto sagrado”, tal como escribía hace unos días el diario The New York Times estadounidense. Giorgia Meloni, ya en su época como miembro de las juventudes de su primer partido, Alianza Nacional (AN); era una gran seguidora de la literatura fantástica de J.R.R. Tolkien, donde muchos de sus compañeros se llamaban entre ellos usando apodos propios de la saga de El Señor de los Anillos.

¿Pero por qué tanta fascinación por El Señor de los Anillos? Más allá de los legítimos gustos personales de cada uno, tratándose además de un género y unas obras de reconocido éxito internacional; el imaginario fantástico presente en la obra de J.R.R. Tolkien recrea los contextos propios de un mundo vinculado a lo natural, lo medieval, la tradición y los mitos.

...y atarlos en las tinieblas

Un mundo que refuerza, de hecho, el mensaje conservador de un partido nacionalista como Hermanos de Italia (HDI), que fundó la propia Giorgia Meloni hace una década para relanzar la ultraderecha en el país con forma de bota saliendo de los esquemas europeístas de Silvio Berlusconi.

En un sentido práctico, la simbología fantástica de Tolkien que apasionaba aquellos jóvenes compañeros de Meloni ha permitido que éstos tuvieran mitos en los que creer, pudiendo aparcar a Mussolini en el contexto democrático italiano tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Lo rural, frente a lo urbano. La tradición, frente a la globalización. El próximo domingo, Giorgia Meloni, como líder de Hermanos de Italia (HDI) se jugará una importante partida no sólo en ámbito político, sino también en ámbito simbólico. Como favorita en los últimos sondeos publicados hace 15 días en el país, donde se le atribuyen un 24% de los votos; Meloni tratará de defender una determinada idea de Italia. Que podría influenciar también al resto de las derechas de la Unión Europea.

