Roberta Metsola: "El Parlamento Europeo investigará todo lo necesario sobre Pegasus"

Este lunes en Estrasburgo se celebraba el día de Europa. Una efeméride para la que han estado trabajando durante todo un año y que ha tenido como colofón la Conferencia sobre el futuro de Europa. Una ponencia en la que ha habido una destacada presencia de la ciudadanía y en la que, además de Von der Leyen y Macron, intervino la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La agenda de Metsola es frenética. Al finalizar el acto ofreció una rueda de prensa junto con Von der Leyen y Macron. Después, mantuvo un encuentro a puerta cerrada. Y nada más terminar concedió una entrevista a un grupo de ocho periodistas de medios internacionales, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

Vive al ritmo del frenesí que marca la actualidad: la pandemia de Covid, la crisis econónomica provocada por la alta inflación que registra la zona euro, la guerra de Ucrania, el espionaje de Pegasus...

"Hemos comprobado los teléfonos móviles de más de cien eurodiputados y hasta ahora no hemos encontrado ningún dispositivo infectado", señala. "Las cifras exactas son las siguientes: hemos recibido 142 peticiones y hemos podido comprobar que 52 dispositivos no están afectados. Las otras 90 peticiones todavía están en proceso y tendremos los resultados entre esta semana y la que viene pero lo que te puedo asegurar es que hasta ahora no hemos encontrado nada", añade.

Además de eso explica: "Por supuesto, hemos creado un comité de investigación para saber qué ha pasado y ese comité está trabajando muy duro y está haciendo todo tipo de indagaciones incluso examinando a testigos. Pero en el Parlamento Europeo también hay algunas voces que indican que este es un instrumento que se puede utilizar legalmente a través de una orden... Y todas estas cosas las tenemos que analizar y debatir".

Al hilo de la conversación surge entonces una pregunta: qué credibilidad tiene la comisión de investigación del Parlamento Europeo si entre sus miembros está un prófugo de la Justicia española como Carles Puigdemont. Metsola entonces se toma una pausa de tres-cuatro segundos antes de responder.

"No creo que este Parlamento no tenga credibilidad porque haya tres miembros en esta casa" (se entiende que se refiere a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí; los tres políticos catalanes independentistas prófugos de la Justicia). Y continúa: "Así que extiendo mi confianza a todos los comités. Tengo confianza en el líder de ese comité, Jeroen Lenaers es muy respetado y muy inteligente. Además tiene mucha experiencia y por eso espero que tengamos los resultados y que las investigaciones sean abiertas, claras, transparentes... y que se transmitan de manera eficaz".

Y sobre Marruecos... ¿alguna sospecha? Preguntamos a bocajarro.

"No puedo responder a eso todavía. Pero el comité de investigación está muy abierto a investigar todo lo que tenga que investigar".

¿Adhesión de Ucrania?

El resto de la conversación se centra momentáneamente en Ucrania. ¿Por qué no entra a formar parte de la Unión? Roberta Metsola es muy directa: "Si existe la posibilidad de ir paso a paso para ir logrando su integración antes de que se convierta en un miembro de pleno derecho, entonces este Parlamento peleará por eso. Fuimos la primera institcuión que dijo que no cerraría sus puertas a ningún país que mirara a Europa como si fuera su hogar".

Y en ese sentido subraya que "Ucrania se está integrando en el mercado europeo, existe una unión desde el punto de vista digital: se pueden hacer llamadas por roaming usando tu teléfono en Ucrania, hay negociaciones en el ámbito del transporte, de la alimentación... Y por supuesto desde el punto de vista de la investigación y los programas de educación. Y cuando hablamos de la reconstrucción de Ucrania estamos hablando de un gasto de miles de millones durante meses para que Ucrania no se derrumbe", expone.

"Todo esto forma parte del extenso acuerdo que tenemos con Ucrania y son pasos previos a la adhesión. Así que creo que es más bien una cuestión de cómo hacemos las cosas en lugar de estar buscando una fecha concreta"

Y de ahí pasamos de una cosa a otra sin solución de continuidad. El espacio Schengen, el protagonismo en Europa del primer ministro portugués, António Costa, el futuro de Europa... Metsola no se esconde. Responde a todo con simpatía y buen humor, con un punto de ironía a veces. Y por un momento, durante tres o cuatro segundos, la sombra de Pegasus sobrevoló su rostro. La semana que viene sabremos si hay algún nuevo miembro del Parlamento Europeo que haya sido víctima del espionaje.

