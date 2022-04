Buzova, Shevchenkove... el horror no acaba en Bucha: aparecen fosas comunes por toda Ucrania

"No me iré de aquí. Dejenme verlo...". Liudmila Zakabluk ronda los 50, tiene el pelo alborotado y la cara hinchada y enrojecida. Hace horas que no para de llorar, justo desde que los servicios de emergencia han abierto un agujero en el suelo. A través del mismo se ven dos cuerpos, hinchados también, pero por llevar sumergidos en el agua días, quizás semanas. Intentaron taparlos con un colchón pero Liudmila ha reconocido los zapatos de su hijo Evgueni, de 23 años. "¡Mi niño!", solloza desconsolada.

Desde que las cámaras de la prensa internacional entraron en Bucha y encontraron más de 400 cadáveres de civiles repartidos por todo el pueblo, tirados por las calles, la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev ha supuesto un horror perpetuo. El descubrimiento de una fosa común tras otra, de cadáveres de población civil casi en cada rincón, en cada sotano, en cada almacén. Una barbarie sin fin que cada día afecta a más localidades.

No muy lejos de donde Liudmila llora sin parar, en la misma localidad de Buzova, liberada por las tropas locales tras la retirada rusa de los alrededores de Kiev, las Fuerzas ucranianas han hallado otra fosa común con más de una docena de cuerpos. Encontraron los cadáveres cerca de una gasolinera, en una zanja semicubierta, tal y como informó Taras Didych, líder de la comunidad Dmytrivka que incluye Buzova y varios otros pueblos cercanos.

Cuatro personas intentan contener a Liudmila Zakabluk tras encontrar el cuerpo de su hijo en Buzova. Reuters

Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, especificó poco más la información, que no detalla ni el número concreto de fallecidos ni la forma en la que fueron asesinados, pero sí abundó en que, según publica la agencia local Ukrinform, "hay testigos que han indicado que se ha encontrado un automóvil incendiado en el que un adolescente de 17 años fue quemado vivo y una mujer parece haber sido decapitada". Según las autoridades locales, el número de civiles asesinados en Buzova podría superar el medio centenar.

En Shevchenkove, más una barriada del extrarradio de Kiev que una localidad propiamente dicha y que se hizo famoso al principio de la invasión porque su alcalde fue uno de los primeros cargos públicos secuestrado por las fuerzas rusas, se han encontrado otros seis cuerpos ejecutados en un sotano. Todos ellos tenías un disparo en la cabeza.

5.600 crímenes de guerra

Iryna Venediktova, fiscal general de Ucrania, afirmó este domingo que ya han identificado en torno a 500 personas sospechosas de crímenes de guerra y que se han documentado al menos 5.600 casos, incluido el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk, en el Donbás.

"Fue un misil ruso el que mató a más de 50 personas (en Kramatorsk). Esa gente sólo quería salvar sus vidas, querían ser evacuados. Eran mujeres, eran niños", afirmó la fiscal en una entrevista con SkyNews.

"Lo que estamos viendo en Ucrania ahora mismo es que la lucha continúa en el este de nuestro país de una manera absolutamente brutal y agresiva", sostuvo la fiscal general. "Las regiones de Donetsk, Lugansk y Járkov sufrieron ataques esta misma noche", indicó Venediktova, que aseguró que en las últimas horas se ha tenido constancia de 1.222 muertos más en la región de Kiev.

"Lo que estamos viendo sobre el terreno, en todas las regiones de Ucrania, son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad", recalcó.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Lyudmyla Denisova, denunció también el caso de las personas fusiladas en una iglesia de Chernígov, que se sumaría a la lista de los nuevos crímenes de guerra identificados por las autoridades.

Mientras, la Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado que al menos 177 niños han muerto y 336 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la guerra.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan