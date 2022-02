La UE activa el Centro de Satélites de Torrejón para dar información a Ucrania sobre las tropas rusas

La Unión Europea activará su Centro de Satélites (SatCen), cuya sede está en Torrejón de Ardoz (Madrid), con el objetivo de proporcionar al Gobierno de Kiev información sobre los movimientos de las tropas rusas. Así lo han decidido los ministros de Defensa de los 27 durante la reunión virtual de emergencia celebrada este lunes para coordinar la entrega de armas y municiones al Ejército ucraniano con el fin de que pueda defenderse de la agresión militar del Kremlin.

El encuentro se ha celebrado tras la decisión sin precedentes adoptada este domingo por la UE de financiar con 450 millones del presupuesto comunitario la compra de armamento letal destinado a Ucrania. Otros 50 millones se destinarán a la compra de combustible, equipos de protección y material sanitario para las tropas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha tachado de "hostil" esta iniciativa europea.

"Ucrania nos ha pedido apoyo para tener inteligencia geoespacial y vamos a movilizar nuestro Centro de Satélites, que está situado en Madrid, para trabajar en eso", ha explicado el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Defensa.

Con una plantilla de 150 trabajadores, el Centro de Satélites de Torrejón tiene como función contribuir a la toma de decisiones y la actuación de la UE en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común. Para ello, proporciona productos y servicios basados en la explotación de recursos espaciales y datos colaterales, como imágenes aéreas y por satélite, y servicios afines.

Bajo mando del propio Borrell, el SatCen suministra información al Servicio Europeo de Acción Exterior, a las misiones y operaciones internacionales de la UE, a la Comisión Europea, a otras agencias comunitarias como Frontex, y también a países extracomunitarios y organizaciones internacionales como la ONU y la OSCE.

Centro de coordinación

Durante la videoconferencia, los ministros de Defensa de la UE han acordado crear un centro de coordinación en Bruselas con el fin de emparejar las peticiones de armas de Ucrania con las ofertas de los diferenes Estados miembros. "Ucrania está planteando peticiones y hay 27 países que las están atendiendo. Se trata de coordinarnos, no dejar ninguna petición sin satisfacer y evitar duplicaciones y carencias", ha explicado el jefe de la diplomacia europea.

Los 450 millones de la UE, ha proseguido, servirán para financiar "material defensivo, armas y municiones de todos los calibres que les permitan (a los ucranianos) defenderse de la agresión". Esta ayuda europea se suma a los esfuerzos bilaterales que ya han anunciado muchos Estados miembros, como Polonia, los bálticos, los nórdicos, Alemania o Francia. Una asistencia bilateral que podría incluir también el envío de cazas de guerra.

"Ucrania para defenderse necesita también medios aéreos y eso forma parte de las peticiones de ayuda que nos han dirigido. Pero tendrán que ser aquellos países europeos que dispongan de cazas que puedan ser pilotados por los pilotos de la fuerza aérea ucraniana los que tengan que instrumentar esa ayuda", ha indicado Borrell.

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad no ha querido dar ningún detalle de cómo se entregará esta ayuda militar, más allá de que se hará a través de los Estados miembros que tienen frontera con Ucrania, en particular Polonia. "Tiene que hacerse rápidamente, porque la guerra continua y no puede esperar a procedimientos burocráticos".

"Las autoridades rusas han dicho que considerarán que la ayuda que la UE va a dar Ucrania constituye un acto inamistoso y que atacarán a cualquier persona o entidad que transporte esta ayuda hasta Ucrania. Por lo tanto me va usted a permitir que no le dé ningún detalle que pueda serles de utilidad", ha señalado Borrell.

Punto de inflexión

"Es un punto de inflexión en la historia de la integración europea. Porque hasta ahora se consideraba que la UE -que es una unión de paz, no una unión militar- no podía suministrar armas a un país tercero. Eso es lo que estamos haciendo ahora, es otro tabú que cae", sostiene el jefe de la diplomacia comunitaria.

Borrell ha reclamado a todos los Estados miembros que aumenten sus capacidades militares. En este sentido, ha celebrado en particular el anuncio del canciller Olaf Scholz de que Alemania gastará a partir de ahora un 2% del PIB en defensa y aprobará este año una partida especial de 100.000 millones de euros para modernizar su Ejército.

No obstante, el jefe de la diplomacia comunitaria pide más coordinación a los socios del club. "Porque todos juntos, nuestro gasto en defensa es cuatro veces mayor que el de Rusia e igual al de China. Pero ciertamente no podemos decir que es igualmente eficiente. Así que tenemos que gastar más, pero también gastar mejor", ha insistido.

"No tenemos otra alternativa que mantenernos juntos apoyando a Ucrania, porque no se trata sólo de apoyar a los ucranianos sino también de apoyar nuestra seguridad y la estabilidad del mundo. Esto va a tener un precio, no es gratis, las sanciones tendrán un coste. Es mejor explicar a nuestra opinión publica que esta es la verdad. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar este precio ahora, porque si no tendremos que pagar un precio mucho más alto en el futuro", sostiene Borrell.

"Estamos pasando página en la historia de la integración europea y también en la historia de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La relación con Rusia ya no estará determinada por el comercio, con la creencia de que el comercio transformará el régimen", ha subrayado el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.

Sigue los temas que te interesan