La UE recuerda a los laboratorios que deben adaptar las vacunas a las nuevas variantes

La detección en Sudáfrica de la nueva variante Nu de Covid-19, de la que se teme que podría ser altamente contagiosa y escapar de las vacunas, ha provocado una alarma general en la UE. El continente europeo ya está siendo asolado por una nueva ola de la pandemia especialmente virulenta, que ha obligado a todos los Estados miembros a adoptar nuevas restricciones. La nueva cepa amenaza con descontrolar la situación por completo.

"Nos estamos tomando muy en serio las noticias sobre la nueva variante de COVID altamente mutada. Sabemos que las mutaciones podrían conducir a la aparición y propagación de variantes aún más preocupantes del virus, que podrían extenderse por todo el mundo en unos pocos meses", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una comparecencia urgente ante la prensa sin aceptar preguntas.

"Ahora es importante que todos nosotros en Europa actuemos con rapidez, decisión y unidad", sostiene.

Von der Leyen ha recordado a los laboratorios que los contratos que han firmado con la Unión Europea les obligan a adaptar la vacuna "inmediatamente a las nuevas variantes a medida que surgen", si se confirma que la versión actual no es eficaz. Lo ha hecho en público después de haber hablado personalmente con los directivos de las farmacéuticas.

Bruselas ha firmado un megacontrato por 1.800 millones de dosis con Pfizer-BioNTech y otro con Moderna por 300 millones de dosis. Ambos contienen cláusulas sobre las variantes.

Para la presidenta de la Comisión, las vacunas continúan siendo la principal arma para frenar al coronavirus. Por eso, ha reclamado a los Estados miembros no sólo acelerar las inyecciones a las personas que todavía no están protegidas, sino también a poner una dosis de refuerzo a toda la población adulta. "Vacúnese lo antes posible, si aún no lo ha hecho. Los refuerzos brindan una protección aún mejor", ha insistido.

Von der Leyen reclama además seguir aplicando las "reglas conocidas para protegerse", como las mascarillas, la distancia social y la higiene de manos. "Esto ayuda a ralentizar la propagación de virus", ha asegurado.

Por lo demás, la responsable del Ejecutivo comunitario ha vuelto a reclamar a los Gobiernos de la UE que interrumpan las conexiones aéreas con los países del sur de África en los que se ha detectado la variante Nu. Una decisión que según ha dicho apoyan todos los científicos y fabricantes de vacunas con los que ha consultado.

"Todos los viajes aéreos a estos países deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante. Y los viajeros que regresan de esta región deben respetar estrictas reglas de cuarentena", ha reclamado Von der Leyen.

