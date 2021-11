Bélgica detecta el primer contagio de la variante sudafricana de la Covid y cierra las discotecas

Las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana de la Covid-19, denominada nu, informó este viernes el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, que pidió que "no cunda el pánico".

La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía y que asegura no haber tenido contacto con personas del sur de África, informó el Laboratorio Nacional de Referencia.

La mujer, al parecer, no ha tenido contactos de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento, añadió el Laboratorio Nacional de Referencia, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

En la misma conferencia de prensa en la que Vandenbroucke informó de este caso, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que su Gobierno tiene previsto introducir nuevas restricciones a los viajes de entrada procedentes del sur de África. "Estamos activando un procedimiento al respecto", dijo brevemente De Croo.

Nuevas medidas

Asimismo, el país decidió este viernes endurecer las medidas sanitarias debido al aumento de contagios de coronavirus y la ocupación en las UCIs, entre las que destacan el cierre de las discotecas y la obligación de que los bares y restaurantes lo hagan a las once de la noche, y donde solo podrá haber un máximo de seis personas por mesa.

El comité de concertación que reúne al Gobierno federal y al de las tres regiones del país decidió además acelerar la vacunación y se marcó como objetivo que el "máximo número de personas posible" pueda recibir un pinchazo antes de Navidad, después de que 1, 2 millones de belgas hayan recibido ya una dosis de refuerzo.

Las autoridades belgas se volvieron a reunir este viernes tras constatar que las medidas que adoptaron la semana pasada no fueron suficientes para evitar que siga aumentando la cuarta ola que golpea al país.

"Constatamos que el nombre de camas ocupadas en cuidados intensivos se ha doblado en una semana. La línea roja se ha sobrepasado y es realmente muy preocupante", dijo De Croo en una rueda de prensa tras la reunión.

