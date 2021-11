Wall Street se ve arrastrada por el miedo a la variante Nu de la Covid-19

Jornada marcada en Wall Street por su corta duración (cierra a las 7 hora peninsular) y por las noticias de la nueva variante sudafricana de la Covid-19 "posiblemente resistente a las vacunas" que han determinado la tendencia bajista.

Caen más los valores más relacionados con la economía tradicional presencial, y menos los relacionados con internet. Es por eso que el Dow Jones cae en torno al 2%, el S&P500 al 1,5% mientras el Nasdaq lo hace al 1%.

El miedo se ha hecho patente en los mercados desde la jornada asiática, que ha sido la más bajista en meses. Y la sesión europea, aunque ahora cotiza lejos de los mínimos del día, también ha sido fuertemente bajista.

Lo mismo ocurre con el crudo. El brent, que ayer llegó a cotizar por encima de 82 dólares el barril, hoy pierde los 77 dólares.

Tampoco se libran de las bajadas las criptos y están deshaciendo su rebote de ayer, con el bitcoin llegando a perder los 54.000 tras haber fracasado en su intento de recuperar los 60.000 dólares. Ahora ronda los 54.600.

Sin embargo, el oro sube y recupera los 1.800 dólares la onza, así como rebota el euro/dólar, hasta 1,128.

El gran beneficiado es la renta fija, la rentabilidad de la deuda no deja de bajar debido a las compras buscando seguridad y a que el sentimiento sobre lo que puedan hacer los bancos centrales en esta nueva situación, podría cambiar, olvidándose de reducir estímulos si la propagación aumentara.

En cuanto a los valores que más se están moviendo en Wall Street, destaca como el que más sube en el S&P500, Moderna, con un +15% (Pfizer sube un 6%) mientras los que más caen son las relacionadas con el turismo: Expedia, Carnival y Royal Caribbean superan el 10% de bajada. En el Dow Jones el que más baja (-6%) es Boeing.

Pfizer y Biontech han declarado que si fuera necesario, podrían producir una nueva vacuna ajustada a cualquier variante en seis semanas y enviar los primeros lotes en 100 días.

Tesla Inc. tiene la intención de invertir hasta 1.200 millones de yuanes ( 188 millones de dólares) para ampliar su actual capacidad de producción en la gigafábrica de Shanghái. El proyecto consiste en la ampliación y optimización de los procesos de fabricación ya existentes y que Tesla no tiene intención de empezar a fabricar otros modelos aparte de los que ya hace.

Además, Tesla Inc. rechazó la financiación federal para su fábrica en Gruenheide, cerca de Berlín.

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) ha decidido sancionar con 20 millones de euros a los gigantes tecnológicos Google y Apple por el uso comercial que hacen de los datos de sus consumidores.

Salarios

Las tensiones en el mercado laboral y las ayudas estatales han provocado que diferentes métricas de salarios en EE.UU. avancen a ritmos superiores al +4,0% interanual situándose muy por encima de los niveles pre pandemia. Este es uno

de los principales riesgos a que la Fed se vea obligada a tensionar su política monetaria mucho más rápido ante un posible círculo virtuoso entre inflación y salarios.

En opinión de los analistas del Banco de Sabadell el repunte salarial, aunque notable y más duradero de lo esperado, "es transitorio y cabe esperar que las ganancias salariales vayan moderando su ritmo de avance hasta tasas por debajo del +3,0% a medio plazo."

El crecimiento hoy se sitúa muy por encima de niveles acordes con la tasa de desempleo actual, en parte por la caída de la población activa (se deben recuperar 3 millones de personas de un total de 8 que abandonaron el mercado laboral en la pandemia).

"Para los próximos meses/años esperamos que ésta siga recuperándose a un ritmo sostenible medio anual del +1,0% de forma progresiva ante unos salarios más atractivos, la mejora de la situación sanitaria y las ayudas estatales. Todo lo anterior, en un contexto donde la dinámica demográfica actual y futura no ha cambiado

significativamente respecto a los 5 años anteriores y que sigue siendo mucho mejor a la que presentan Europa y Japón."

Esto les lleva a deducir que "la Fed será cuidadosa y no tensionará su política monetaria de forma agresiva ya que puede provocar un aplanamiento brusco de la pendiente con un mercado que podría empezar a descontar un incipiente final de este ciclo. Con todo seguimos viendo los riesgos de pendiente 2-10 años a la baja y es una de las razones por la que preferimos el growth vs value."

Hoy hemos sabido que el fundador de Evergrande ha llevado a cabo la venta de un paquete de 1.200 millones de acciones de la compañía, equivalente al 9% del capital social, por un total de 2.676 millones de dólares de Hong Kong (306 millones de euros). De este modo, la participación de Hu ka Yan y su esposa Ding Yu Mei en Evergrande se ha reducido hasta el 67,87% desde el 76,96%.

