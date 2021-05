Bruselas pide a los Gobiernos eliminar las restricciones de viaje en la UE de cara al verano

La UE da otro paso más para desconfinarse tras la crisis de la Covid-19. La Comisión Europea ha recomendado este lunes a los Gobiernos europeos que supriman progresivamente todas las restricciones de viaje en territorio comunitario (cuarentenas, aislamientos y exigencia de test) de cara a la temporada turística veraniega, tanto a las personas vacunadas como a las que todavía no lo están. Una apertura gradual que a juicio de Bruselas ya es posible gracias a la mejora de la situación epidemiológica y a la aceleración de la campaña de vacunación y que debe basarse en el pasaporte Covid.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario pide a los Gobiernos que empiecen a emitir desde ahora mismo el pasaporte Covid sobre la base de su legislación nacional, sin esperar a la entrada en vigor del reglamento comunitario que lo sustenta el próximo 1 de julio. Bruselas apoyará este proceso con la activación este mismo martes de la infraestructura tecnológica de interconexión que se usará para verificar la autenticidad de los certificados. De este modo, los titulares del pasaporte Covid podrían comenzar a utilizarlo para viajar ya en junio.

"Los europeos deberían disfrutar de un verano seguro y relajante. A medida que avanza la vacunación, proponemos relajar gradualmente las restricciones de viaje de forma coordinada con nuestra herramienta común: el certificado Covid", ha escrito la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter. "Eso aportará claridad y previsibilidad a medida que recuperamos la libertad de viajes en la UE".

En concreto, el Ejecutivo comunitario propone actualizar la recomendación sobre restricciones de viaje que los 27 aprobaron en respuesta a la pandemia de Covid-19. Bruselas plantea además relajar los criterios para elaborar el mapa del semáforo epidemiológico que identifica las zonas de riesgo. Finalmente, el plan incluye un "freno de emergencia" que permite a los Gobiernos reimponer rápidamente medidas de confinamiento para responder a un auge de contagios o a la aparición de variantes de riesgo.

Menores de 6 años, exentos de pruebas

Básicamente, lo que hace la recomendación es adelantar y clarificar la puesta en marcha del pasaporte Covid. Las personas vacunadas en posesión de un certificado deben quedar exentas de la exigencia de cuarentena o prueba negativa 14 días después de recibir la segunda dosis (o dosis única en caso de Janssen). También será posible, pero no obligatorio, relajar las restricciones a los viajeros tras la primera dosis de la vacuna, siempre que se haga de forma no discriminatoria entre nacionales y comunitarios.

En el caso de las personas que ya han pasado la enfermedad, la Comisión propone que se les levante la obligación de test y cuarentena durante los 180 días siguientes tras una prueba PCR positiva.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario propone un periodo de validez estándar para los test cuando los utilicen en viajes personas no vacunadas: 72 horas para las pruebas PCR y 48 horas para los test rápidos de antígenos.

Para garantizar la unidad familiar, los menores que viajen con sus padres no deberán hacer cuarentena cuando los progenitores estén exentos, por ejemplo por estar vacunados. Además, los niños de menos de 6 años no tendrán que hacerse test para viajar.

Mapa semafórico de zonas de riesgo en la UE

En cuanto al mapa semafórico de zonas de riesgo, Bruselas quiere adaptar los umbrales a la situación epidemiológica y al progreso de la vacunación. Para las áreas marcadas en naranja (riesgo medio), la propuesta es aumentar el umbral de incidencia acumulada de 50 a 75 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. De manera similar, para las zonas rojas se ajusta el rango del umbral del actual 50-150 al nuevo de 75-150.

Este mapa tiene como objetivo minimizar las medidas para las personas no vacunadas. A los viajeros procedentes de zonas verdes (menos de 25 casos) no se les aplicará ninguna restricción, ni siquiera la obligación de pruebas. Para los que vengan de zonas naranja (menos de 75 casos), los Estados miembros les pueden exigir un test negativo antes de salir. En zonas rojas (75-150) están justificadas pruebas y cuarentenas. Para las zonas en rojo oscuro (más de 150), la recomendación sigue siendo evitar los viajes no esenciales.

Los cambios tienen que ser aprobados ahora por los Gobiernos de los Veintisiete. Al tratarse de una recomendación no vinculante, será cada país el que decida en qué momento entran en vigor. Los Estados miembros seguirán teniendo la última palabra a la hora de decidir qué restricciones imponen dependiendo de su situación epidemiológica.